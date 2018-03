Vlhová pôjde v Aare všetky disciplíny: Záver sezóny je najťažší

PREČÍTAJTE SI AJ: Vlhová štvrtá v slalome v Ofterschwangu, Shiffrinová má malý glóbus

Ofterschwang 10. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po tretí raz v tohtosezónnych slalomoch Svetového pohára umiestnila na štvrtej priečke. Rovnako ako začiatkom januára v Záhrebe a Kranjskej Gore aj v sobotu v Ofterschwangu ju na pódium nepustila trojica Mikaela Shiffrinová, Wendy Holdenerová a Frida Hansdotterová, ostatné súperky zdolala predovšetkým zásluhou výkonu v druhom kole.Do jeho cieľa dorazila s náskokom 75 stotín sekundy a trocha tak pripomenula predchádzajúci slalom SP v Lenzereheide, kde sa na prvú pozíciu vyšvihla práve zo šiesteho miesta, ktoré jej po prvom kole patrilo aj v Ofterschwangu. V nemeckom stredisku však Shiffrinová nezopakovala svoje vypadnutie a zabrali aj Holdenerová s Hansdotterovou, Vlhovej sa podarilo predstihnúť aspoň rakúsku dvojicu Katharina Gallhuberová, Bernadette Schildová.zhodnotila Vlhová pre TASR.O glóbusoch je už rozhodnuté, Shiffrinová si cez víkend privlastnila celkové prvenstvo vo SP i triumf v hodnotení slalomu. Slovenská reprezentantka však aj naďalej bojuje o popredné priečky poradí, na druhej priečke slalomového má náskok tridsať bodov pred Holdenerovou a 34 pred Hansdotterovou. V celkovom poradí je tretia, za druhou Holdenerovu zaostáva o 186 bodov. O ďalšie sa bude bojovať už iba na finálovom podujatí seriálu v Aare, kde sa Vlhová predstaví vo všetkých štyroch individuálnych disciplínach. Do švédskeho rezortu sa vráti prvýkrát od svojho premiérového triumfu vo SP, ktorý tam dosiahla v decembri 2015:Na 22-ročnú Vlhovú čakajú postupne zjazd, super-G, slalom a obrovský slalom. Už v sobotu sa presunula do Mníchova, v nedeľu odletí do Švédska a od pondelka už má na programe tréningy zjazdu. Bude musieť zapojiť rezervoár síl a najmä si nepripúšťať blížiaci sa odpočinok po náročnom ročníku:Aare má u Vlhovej zabezpečené špeciálne miesto a od soboty ho bude mať aj Ofterschwang, hoci nie zo športových dôvodov. Prežila tu "zahraničnú" rozlúčku so slovenskou kolegyňou Veronikou Velez-Zuzulovou, domácu absolvujú v apríli v Jasnej:Vlhová ešte párkrát v tomto ročníku zapne súťažný režim:A potom sa bude môcť v Jasnej v spoločnosti Velez-Zuzulovej už iba tešiť z výsledkov, ale aj zaslúženého oddychu.