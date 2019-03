SP: Vlhová po prvý raz v sezóne tretia, Shiffrinová prepísala rekord

Triumfovala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá zaznamenala už na svoj 58. triumf v SP.

Špindlerov Mlyn 9. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotňajšom slalome Svetového pohára v českom stredisku Špindlerov Mlyn 3. miesto. Triumfovala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá zaznamenala už na svoj 58. triumf v SP. Štrnástym víťazstvom v jednej sezóne SP navyše prekonala absolútny rekord Vreni Schneiderovej zo sezóny 1988/89.



Po prvom kole patrila Vlhovej 4. priečka s odstupom 1,33 sekundy na vedúcu Mikaelu Shiffrinovú. Situáciu na trati trochu skomplikovali hmla a sneženie. Vlhová so štartovým číslom 1 stanovila výsledným časom 50,66 základ pre ostatné pretekárky. Ako druhá vyrazila na trať už istá víťazka celkového poradia v slalome a držiteľka veľkého glóbusu Shiffrinová, Vlhovú prekonala o sekundu a 33 stotín, keď sa od úvodných bránok lepšie zžila s traťou. Vlhová pôsobila ťažkopádnejšie a chýbal jej tiež kus z typickej agresivity. Pred slovenskú lyžiarku sa dostali aj Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,37) a Švédka Frida Hansdotterová (+1,27).



V druhom kole išla Vlhová agresívnejšie, ale napokon zajazdila 8. najrýchlejší čas. Stačilo jej to však na udržanie 4. pozície. Hneď po nej vyrazilia na trať Hansdotterová, ale v strede trate zaváhala a prepadla sa až na 7. miesto. Holdenerová si udržala druhé miesto aj napriek 6. najlepšiemu času 2. kola. Slovenská reprezentantka obsadila bronzový stupienok v slalome premiérovo v sezóne, dosiahla 24. pódiové umiestnenie v kariére a 12. v sezóne. Predtým bola v tejto sezóne päťkrát prvá a šesťkrát druhá. Shiffrinová išla aj druhú jazdu veľmi dobre, hoci v úvode trate urobila malú chybu. Dvadsaťtriročná Američanka získala 44. triumf v pretekoch SP započítavajúcich sa do hodnotenia slalomu.