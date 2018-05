V programe MS 2021 v alpskom lyžovaní bude aj paralelný slalom

Paralelné jazdy sa na MS a ZOH uskutočnili zatiaľ iba v rámci tímovej súťaže.

Costa Navarino 19. mája (TASR) – Do programu majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní pribudne od roku 2021 nová disciplína – paralelný slalom jednotlivcov. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) to oznámila počas svojho kongresu v gréckom Costa Navarino.



Svetový šampionát 2021 sa uskutoční v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo. Paralelný slalom je už dlhší čas súčasťou kalendára Svetového pohára, do programu MS by sa mal premiérovo dostať o tri roky, pričom z neho zrejme vytlačí alpskú kombináciu. Paralelné jazdy sa na MS a ZOH uskutočnili zatiaľ iba v rámci tímovej súťaže.