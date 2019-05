Vlhovej kombinéza a prilba z MS 2019 v zbierke múzea

Oba exponáty si môžu záujemcovia pozrieť po prvý raz počas Noci múzeí 18. mája v Stálej expozícii dejín lyžovania na Slovensku, ktorú múzeum spravuje v Kremnici.

Kremnica 16. mája (TASR) - Trojnásobná medailistka z tohtoročných majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní vo švédskom Are Petra Vlhová venovala svoju "zlatú" kombinézu z obrovského slalomu do zbierok SOŠV - Slovenského olympijského a športového múzea. Zároveň do trvalého depozitu zapožičala aj svoju prilbu, v ktorej na februárovom šampionáte súťažila v slalome.



Oba exponáty si môžu záujemcovia pozrieť po prvý raz počas Noci múzeí 18. mája v Stálej expozícii dejín lyžovania na Slovensku, ktorú múzeum spravuje v Kremnici. V sobotu bude expozícia otvorená od 17.00 h, na tento čas je naplánovaná vernisáž výstavy "Dokumentarista s citom pre okamih. Ladislav Bielik, redakcia ŠTART, Bratislava". Informovala o tom stránka olympic.sk.