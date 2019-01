Vonnová naznačila koniec kariéry, bolesti sú priveľké

Tridsaťštyriročná Vonnová, ktorá super-G nedokončila, sa pritom vrátila na svahy po zranení kolena, ktoré utrpela v novembri počas tréningu.

Cortina d'Ampezzo 20. januára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová zmienila v rozhovore pre rakúsku televíziu ORF možný koniec kariéry.



"Nechcela som skončiť, ale nedokážem jazdiť ďalej. Bolesti v mojom kolene sú priveľké a neviem, čo by som ešte proti tomu mohla urobiť," cituje slová najúspešnejšej ženy v dejinách Svetového pohára agentúra dpa.



Na otázku, či bolo super-G v Cortine d'Ampezzo jej posledná súťaž v SP, odpovedala so slzami v očiach: "Myslím, že áno. Musím o tom ešte porozmýšľať, ale je to možné. Nemôžem odísť v štyridsiatke, alebo v päťdesiatke. Naozaj si to musím premyslieť."



Tridsaťštyriročná Vonnová, ktorá super-G nedokončila, sa pritom vrátila na svahy po zranení kolena, ktoré utrpela v novembri počas tréningu.