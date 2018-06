Žampovci majú nového trénera, Romaina Veleza

Po šiestich rokoch tak vystriedal na poste ich otca Tomáša Žampu, ktorý bude pokračovať ako mentor.

Bratislava 1. júna (TASR) - Slovenskú bratskú dvojicu Adama a Andreasa Žampovcov povedie známy zjazdársky tréner Romain Velez, manžel mimoriadne úspešnej lyžiarky Veroniky Velez-Zuzulovej. Po šiestich rokoch tak vystriedal na poste ich otca Tomáša Žampu, ktorý bude pokračovať ako mentor.



"Som veľmi šťastný, že Vám môžem oficiálne oznámiť spoluprácu medzi naším tímom a Romainom Velezom, ktorý sa stal naším novým trénerom. Po šiestich rokoch vymení nášho otca Tomáša, ktorý s nami dosiahol úspechy a bude nám ďalej pomáhať ako mentor nášho tímu. Verím, že nás táto pozitívna zmena posunie ďalej a všetkých Vás v zime potešíme našimi výsledkami. Veľmi si vážim, že Romain tento džob prijal, pretože to je pre mňa motivácia makať ešte viac a dať do toho úplne všetko," napísal Adam Žampa na svojom facebookovom profile.







Dvadsasťsedemročný Adam Žampa má za sebou 123 štartov v pretekoch Svetového pohára. Do prvej desiatky sa prebojoval trikrát, raz v obrovskom slalome, dvakrát v kombinácii s maximom 5. miesta. Rovnaké umiestnenie v súťaži alpskej všestrannosti ho zdobí aj zo zimnej olympiády, ale vtedy v roku 2014 na hrách v Soči dosiahol svoj najhodnotnejší výsledok 6. miestom v slalome. O tri roky mladší Andreas Žampa štartoval v SP 64-krát a najvýraznejšie prenikol tento rok v januári na 18. miesto v obrovskom slalome na najťažšom kopci tejto disciplíny vo švajčiarskom Adelbodene. Na vrcholných podujatiach mu výraznejší výsledok chýba.