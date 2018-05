M. Dúbravka sa upísal Newcastlu United do júna 2022

Dvadsaťdeväťročný Dúbravka prišiel do Newcastlu v januári na hosťovanie z pražskej Sparty.

Newcastle 30. mája (TASR) - Martin Dúbravka zostáva v Newcastle United. Anglický futbalový klub si v stredu uplatnil opciu na slovenského reprezentačného brankára a podpísal s ním zmluvu do júna 2022.



Dvadsaťdeväťročný Dúbravka prišiel do Newcastlu v januári na hosťovanie z pražskej Sparty. Hneď sa stal brankárskou jednotkou v mužstve španielskeho trénera Rafaela Beniteza. Kvalitnými výkonmi prispel k záchrane a tak klub využil opciu na jeho trvalý prestup.



"Sme nadšení, že sme skompletizovali prestup Martina do Newcastle United. Odkedy k nám prišiel na hosťovanie, ukázal fantastický prístup a skvelú pracovnú morálku. Samozrejme, veľmi nás uchvátil svojimi výkonmi na ihrisku," povedal Benitez pre oficiálnu klubovú stránku.