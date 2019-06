Kohút končí vo funkcii prezidenta SZĽH, za svojho nástupcu chce Šatana

Kohút zasadol do kresla pre šéfa slovenského hokeja v júni 2016.

Bratislava 5. júna (TASR) - Martin Kohút nebude na kongrese 26. júna opäť kandidovať na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Svoju doterajšiu prácu a poznatky by chcel odovzdať Miroslavovi Šatanovi, ktorý si zobral pár dní na rozmyslenie. Súčasný prezident SZĽH to oznámil v stredu na brífingu v Bratislave.



Kohút zasadol do kresla pre šéfa slovenského hokeja v júni 2016. "Zanechal som po sebe veľa dobrej práce. Mnohému som sa naučil. Veľa vecí je rozrobených a idú dobrou cestou. Zväz je vo veľmi dobrej kondícii, aj finančnej. Rád by som zanechal tieto veci človeku, ktorého som počas troch rokov spoznal po všetkých stránkach. Je to Miroslav Šatan. Ak bude mať záujem, bol by som rád, aby viedol slovenský hokej on," povedal Kohút. Hovorca zväzu Peter Jánošík následne informoval, že Šatan si vzal pár dní na rozmyslenie.



Kohút však zo športového prostredia odísť nechce a je pripravený pomôcť Šatanovi v jeho práci v pozícii člena výkonného výboru SZĽH, ale aj ako člen exekutívy Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Do tejto funkcie ho zvolili v apríli tohto roka. "Od môjho nástupu do funkcie som sa spolu s kolegami snažil urobiť hokej atraktívnejším, dostať ho pod kontrolu vo všetkých smeroch. Budujeme infraštruktúru, vzdelávame trénerov aj rodičov. V septembri otvoríme prvé zväzové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku, v Trenčíne nastúpi prvých 15 hráčov do modernej akadémie. Zorganizovali sme možno najlepšie MS za uplynulé roky. To je skvelý signál pre svet, že slovenský hokej sa chce vrátiť na svetovú úroveň," dodal Kohút.



O svojom nástupcovi bol súčasný prezident presvedčený už dlhší čas. "Presvedčil som sa o tom, že Miro je správny človek, ktorý by mal byť vo vedení SZĽH. Veci, ktoré som o ňom počul, sa naplnili. Trávil v práci veľa času, takmer desať hodín denne. Nebol generálny manažér iba na papieri."



O svojom rozhodnutí nekandidovať premýšľal Kohút už dlhší čas, na otázky o svojej budúcnosti však doteraz odpovedal zdržanlivo. Tri roky vo funkcii ho mnohému naučili. "Stretol som sa veľakrát s otázkou, prečo robím rozhodnutia aké robím, pretože nie všetky boli jednoduché. Išiel som do viacerých súbojov. Prvý rok po mojom zvolení a po MS v Kolíne nad Rýnom to bolo najhoršie. Takmer sme vypadli a ja som musel Mira Šatana presviedčať, aby to zobral pod seba. Pod jeho vedením sme napokon urobili veľký pokrok. Vyhrotené bolo aj po oznámení o tom, že Slováci budú na MS 2019 v Košiciach, ale aj to sa napokon ukázalo ako správne rozhodnutie. Aj tí, čo boli zásadne proti, vidia dnes celú vec pozitívne. A pozitívne musíme nastaviť veci aj do budúcnosti."



SZĽH bude od nadchádzajúcej sezóny riadiť najvyššiu hokejovú súťaž – Tipsport Ligu. Zriadi trojčlennú Ligovú radu, ktorá bude riadiacim orgánom súťaže. Novinkou je tiež dohoda s účastníkmi súťaže o dodržiavaní limitu zahraničných hráčov a nové pravidla v nasadzovaní juniorov v majstrovských zápasoch. "Od môjho nástupu na pozíciu prezidenta SZĽH, sme všetky kroky v hokejovom hnutí riešili spoločne za jedným stolom. Som rád, že aj teraz sme si so zástupcom všetkých účastníkov najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Pro-hokejom a.s. sadli a dohodli na zmene, ktorá má posunúť slovenský hokej o ďalší krok dopredu," objasnil Kohút a dodal: "Ligová rada SZĽH bude pozostávať z troch členov – prezidenta SZĽH, jedného zástupcu Pro-hokeja a.s. a jedného zástupcu SZĽH menovaného prezidentom zväzu. Všetky náležitosti, kroky a zmena sa tak budú diať konsenzom po rozhovore."



Marketing, komunikáciu s partnermi, vysielacie práva a podobne, bude mať na starosti zástupca účastníkov súťaže, teda spoločnosť Pro-hokej a.s. Organizáciu jednotlivých zápasov budú mať v rukách, tak ako doteraz, jednotlivé kluby. "Som rád, že sme spoločne so SZĽH našli po niekoľkých mesiacoch intenzívnej komunikácie riešenie, ktoré je v prospech celého hokejového hnutia. Zároveň sme tak vyslali pre tipsportligové kluby, ale aj pre hráčov a fanúšikov silný signál, že naša najvyššia hokejová liga bude nasledujúce roky právne zastabilizovaná. Ďakujem vedeniu SZĽH za konštruktívny prístup a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu v prospech rozvoja slovenského hokeja," povedal Richard Lintner, riaditeľ Tipsport Ligy.



Slovenský zväz ľadového hokeja a zástupca klubov sa dohodli aj na limitoch zahraničných hráčov a na nových pravidlách v nasadzovaní juniorov v majstrovských zápasoch. "V nasledujúcej sezóne bude môcť v každom tíme nastúpiť v jednom súťažnom zápase Tipsport Ligy maximálne sedem hráčov bez slovenského pasu. Ambíciou zväzu je každým rokom tento počet znižovať. Zároveň budú kluby motivované za každého hráča do 20 rokov, ktorý bude pravidelne nastupovať v Tipsport Lige s priemerným mesačným icetimom nad 10 minút za zápas," ozrejmil nové pravidlá prezident SZĽH Martin Kohút.