LIGA MAJSTROV: Liverpool deklasoval Barcelonu a postúpil do finále

Odveta semifinále LM 2018/2019 - sumár:



FC Liverpool - FC Barcelona 4:0 (1:0)



Góly: 7. a 79. Origi, 54. a 56. Wijnaldum, rozhodoval: Cüneyt Çakir (Tur.), ŽK: Fabinho, Matip - Busquets, Rakitič, Samedo



zostavy:



FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson (46. Wijnaldum) - Henderson, Fabinho, Milner - Shaqiri (90. Sturridge), Mane, Origi (85. Gomez)



FC Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Vidal (75. Arthur), Busquets, Rakitič (80. Malcom) - Messi, Suarez, Coutinho (60. Semedo)



/prvý zápas: 0:3, Liverpool postúpil do finále/

Liverpool 7. mája (TASR) - Futbalisti FC Liverpool postúpili do finále Ligy majstrov 2018/2019. V utorkovej domácej odvete semifinále senzačne zdolali FC Barcelonu 4:0 a dokonale zmazali trojgólové manko z minulotýždňového zápasu na Camp Nou (0:3). "The Reds" postúpili do druhého finále LM za sebou a v boji o prestížnu trofej sa stretnú s lepším z dvojice Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur (prvý zápas v Londýne 1:0). Tohtoročná LM vyvrcholí v sobotu 1. júna v Madride.Pod postup Liverpoolu sa podpísali dvoma gólmi striedajúci Georginio Wijnaldum a Divock Origi, ktorý otvoril skóre duelu a v 79. minúte sa postaral o postupový zásah. "The Reds" sa stali iba druhým tímom v histórii, ktorému sa podarilo v semifinále zmazať manko 0:3 a postúpiť do finále. Naopak, Barcelona podobne zakopla aj vlani, keď v štvrťfinále proti AS Rím premárnila domáce víťazstvo 4:1 a v talianskej metropole prehrala 0:3.Domáci začali dobre, už v 1. minúte poslal Mane z krídla loptu smerom na Shaqiriho, ale v poslednej chvíli zblokoval prihrávku Alba. Liverpool pokračoval v ofenzívnej snahe a dočkal sa. Matip v 6. minúte nakopol loptu na polovicu Barcelony, Alba odvrátil iba k Manemu, ten posunul na Hendersona, ktorý sa "preštrikoval" až do zakončenia a odrazenú loptu upratal do siete Origi - 1:0. Barcelona sa však nenechala zaskočiť a mohla odpovedať. Najprv Alisson vyrazil Messiho pokus, vzápätí sa za obranu dostal Alba, prihral pod seba argentínskemu útočníkovi, zasiahol však Matip a zmaril gólovú príležitosť hostí. Barcelona hrozila najmä z protiútokov, ale obrana "The Reds" s ťažkosťami odolévala. V 23. minúte mohol opäť udrieť Liverpool, keď sa dostal k zakončeniu zvnútra šestnástky Robertson, ter Stegen ale nezaváhal. V závere prvého polčasu mohla Barcelona vyrovnať, najprv Messi minul, potom vysunul Albu, ale vytiahol sa Alisson.Po zmene strán Suarez spálil ďalšiu príležitosť na vyrovnanie a Liverpool vzápätí trestal. V 54. minúte zachytil rozohrávku hostí Alexander-Arnold, prihral striedajúcemu Wijnaldumovi a ten prestrelil ter Stegena - 2:0. Lekcia Liverpoolu z efektivity pokračovala. Už o dve minúty Milner prihral na krídle Shaqirimu a jeho center zužitkoval hlavou svojím druhým gólom v zápase Wijnaldum. Barcelona pokračovala vo festivale premárnených príležitostí - v 68. minúte Rakitič preloboval obranu domácich, Messi však z uhla neprekonal brankára Liverpoolu a "blaugranas" opäť pykali. V 78. minúte vybojoval rohový kop Alexander-Arnold, domáci vyrukovali s nečakaným signálom, keď ten istý hráč bez prípravy poslal prízemný center do šestnástky a Origi šokoval Barcelonu - 4:0. V závere sa pokúsila Barcelona dostať Liverpool pod tlak, obliehaniu domácej šestnástky však chýbala finálna prihrávka. Liverpool napokon odolal a po roku si zopakuje účasť vo finále.