M. Ondrejka po sedem a pok roku skončí v Spartaku Trnava

Trnava 4. júna (TASR) - Marek Ondrejka skončí vo funkcii riaditeľa fortunaligového futbalového klubu FC Spartak Trnava. Pôsobil v ňom sedem a pol roka, predtým na pozíciách PR a event manažéra.



Do klubu prišiel začiatkom roka 2012, svoj koniec v ňom ohlásil k 30. júnu 2019. "Všetko má svoj začiatok a všetko má svoj koniec. Taký je život. Niečo som naznačoval už v decembri minulého roka, čiže nebolo to rozhodnutie zo dňa na deň. Na jar bola kľúčová priorita zachrániť ligu, ostatné išlo bokom. To sa podarilo, som šťastný, Slovnaft Cup bol ešte bonus navyše. Tak som sa v pokoji mohol, stále so súčasným majiteľom Vladimírom Poórom, dohodnúť na ukončení spolupráce až teraz. A to bez ohľadu na to, či bude vlastníkom Spartaka naďalej on, alebo príde niekto nový. Práca v Spartaku je úžasná, krásna a v poslednom kalendárnom roku bola aj radostná a víťazná. Pre mňa bola doteraz najkrajšia, akú som kedy mal. Ale je aj neskutočne náročná, vyčerpávajúca, stresujúca. Jednoducho cítim, že si potrebujem od trnavského prostredia a vôbec tým nemyslím fanúšikov, oddýchnuť. Verím, že každý toto moje rozhodnutie chápe," citovala tlačová správa slová Ondrejku.



Svoju budúcnosť vidí ako otvorenú. "Od dnes ma čaká dovolenka, pár dní chcem stráviť niekde pri mori s manželkou a deťmi. Zaslúžia si to, práve rodina je pre mňa všetko, lebo celý čas ma podporuje. Aj môj koniec v Spartaku som konzultoval hlavne s manželkou. Po návrate z dovolenky začnem postupne odovzdávať moju agendu. Do konca júna to bude už len také pasívne, do ničoho už v klube nebudem zasahovať. A čo bude od júla? Uvidíme. Samozrejme, ak bude záujem, rád by som zostal pri futbale. Ak nie, sú aj iné možnosti. Čas ukáže. Všetko bude tak, ako má byť," uzavrel Ondrejka.