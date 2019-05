M. Tóth navštívil Skalicu, cestou zabudol zlatú medailu

Deti v Skalici si olympijského víťaza užili pri športových aktivitách.

Skalica 21. mája (TASR) – Olympijský víťaz v chôdzi na 50 kilometrov Matej Tóth odštartoval v utorok sériu návštev po školách, na ktorých pôsobí Športová akadémia Mateja Tótha. Medzi prvými bola Základná škola Strážnická v Skalici.



V súčasnosti pôsobí akadémia v 97 školách, kde trénuje približne 2000 žiakov. "Akadémia je pre mňa ďalšie víťazstvo. Olympijská medaila je krásna, ale ja ju beriem ako prostriedok k vyššiemu cieľu, keď dokáže človek motivovať tisíce detí. Nám ich už dverami športovej akadémie prešlo viac ako 5000," uviedol pre TASR Tóth.



Ako ďalej doplnil, je rád, že sa jeho úspech dokázal využiť na dobrú vec. "Aj momentálne je súťaž, takže kto chce byť súčasťou akadémie, môže sa prihlásiť. Ale ako pri týchto stretnutiach zdôrazňujem, hlavné je motivovať deti k pohybu, aby športovali," doplnil olympijský víťaz.



Deti v Skalici si olympijského víťaza užili pri športových aktivitách, ale jeho zlatú olympijskú medailu nevideli. "Asi po 200 či 300 návštevách škôl sa mi prvýkrát stalo, že som ju zabudol v niektorej z nich. Takže určite budem spomínať na školu v Skalici a aj v Novosadoch, kde som ju zabudol. Našťastie sa to vyriešilo, ale ten prvotný šok, keď som v aute zistil, že nemám medailu, tak to boli naozaj 'motýle v bruchu'. Našťastie sa našla," prezradil už s úsmevom atlét.



"Som už v príprave na majstrovstvá sveta, ktoré nás čakajú v septembri. Bol som zranený, takže nebola úplne ideálna, ale v súčasnosti som už v poriadku, postupne sa pripravujem a všetko to smeruje k majstrovstvám sveta. Moja kariéra by mala vrcholiť a ukončiť sa v Tokiu na olympijských hrách, ktoré sú na programe približne o rok a dva mesiace," informoval o športových cieľoch Tóth.