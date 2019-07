Macík sa vrátil do Liptovského Mikuláša, Kriška a Kurali pokračujú

Hokejisti Liptovského Mikuláša sa po trojtýždňových dovolenkách stretnú 22. júla.

Liptovský Mikuláš 3. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Radoslav Macík sa stal prvou posilou tipsportligového MHk 32 Liptovský Mikuláš. V tíme pokračujú aj útočník Martin Kriška, obranca Mário Kurali a viacerí ďalší hráči z kádra, ktorý v sezóne 2018/2019 obsadil 11. miesto. Klub informoval o novinkách na oficiálnej stránke.



Liptáci uzavreli "suchú" časť spoločnej letnej prípravy tenisovým turnajom, tréneri mali v nedávnych týždňoch k dispozícii 15 hráčov. „S prípravou som spokojný. Mohlo nás byť viac, ale tí, ktorí trénovali s nami, si svoju robotu poctivo odrobili. Verím, že spolu s ďalšou fázou prípravy nás opäť dobre pripravia na začiatok sezóny, tak ako tomu bolo aj v tej predošlej. Na našej hre bolo vidieť, že po kondičnej stránke je všetko v poriadku. Všetko môže byť lepšie, ale na podmienky, ktoré máme, sme si odpracovali všetko tak, ako som chcel," uviedol tréner Anton Tomko, ktorý pokračuje pri kormidle spoločne s asistentom Jurajom Halajom.



V drese Liptákov bude aj naďalej pokračovať útočník Martin Kriška, ktorý, rovnako ako obranca Mário Kurali, absolvoval individuálnu prípravu a k spoluhráčom sa pripojí v tréningoch na ľade. „S pánom Milanom Čankym (gen. manažér klubu) sme sa ústne dohodli. Pravdupovediac, ja už som neplánoval niekam ísť, kariéru plánujem zakončiť doma. Keby o mňa nebol záujem, ukončil by som aktívnu kariéru. Zo strany trénera a vedenia bol však veľký záujem, aby som pokračoval. Ja sa cítim dobre, väčšie zranenia sa mi vyhýbajú, a keď sme dokázali nájsť spoločnú reč aj v otázke financií, nemal som žiadny dôvod nepokračovať. Musíme ešte doladiť pár bodov zmluvy, ale to sú len drobnosti," uviedol Kriška pre klubovú stránku.



Staronovou tvárou v tíme je útočník Radoslav Macík. Odchovanec Liptovského Mikuláša pôsobil v materskom klube do sezóny 2014/2015, no v najvyššej súťaži zaň doteraz nehral. V sezóne 2018/2019 odohral 51 zápasov za HK Poprad, v ktorých dosiahol bilanciu 9 gólov a 7 asistencií. Predtým pôsobil aj v Banskej Bystrici, Jihlave a v Nitre, s ktorou získal v roku 2016 majstrovský titul.



Hokejisti Liptovského Mikuláša sa po trojtýždňových dovolenkách stretnú 22. júla. Tréneri Tomko a Halaj budú mať k dispozícii viacerých hráčov, ktorí absolvovali doterajšiu prípravu individuálne a pripojiť by sa mali aj nové posily a hráči, ktorí absolvujú skúšku.