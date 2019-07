Maďari žalujú člena exekutívy plaveckej federácie z objednávky vraždy

Gyárfás si mal vraždu rivala v podnikaní objednať cez člena miestneho podsvetia Tamása Portika.

Budapešť 30. júla (TASR) - Maďarská prokuratúra obžalovala bývalého prezidenta národnej plaveckej federácie Tamása Gyárfása z objednávky vraždy. Súčasný člen exekutívy svetovej strešnej organizácie FINA sa podľa vyšetrovateľov podieľal na likvidácii mediálneho magnáta Jánosa Fenyöa v 90-tych rokoch.



Gyárfás si mal vraždu rivala v podnikaní objednať cez člena miestneho podsvetia Tamása Portika. Fenyöa vo februári 1998 v Budapešti zastrelil Slovák Jozef Roháč, ktorý si odpykáva doživotný trest.



Podľa agentúry DPA priniesli nové svetlo do vyšetrovania nahrávky Portikových rozhovorov, v ktorých poukazuje na Gyárfásove zapletenie do zločinu. On odmieta akékoľvek previnenie.