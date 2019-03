Magoni o slovenských fanúšikoch: Som len obyčajný tréner, robím chyby

Pozornosť mal aj v Slovinsku ako tréner Tiny Mazeovej, nie však v takej miere ako dnes na Slovensku.

Jasná 3. marca (TASR) - Petra Vlhová, jej brat a manažér tímu Boris či fyzioterapeut Šimon Klimčík poznajú v lyžiarskom areáli v Jasnej každé zákutie. Taliansky tréner Livio Magoni nie je v slovenskom stredisku natoľko doma, no na podujatí Európskeho pohára bol aj on objektom záujmu zástupov fanúšikov.



Priaznivci sa v cieľových priestoroch nechceli fotiť len s trojnásobnou medailistkou z nedávnych majstrovstiev sveta, ale aj Magonim. "Bol som prekvapený, neviem, prečo sa so mnou chceli odfotiť. Ja som nikto, som len jeden normálny tréner a nemyslím si, že som až taký dobrý. Aj ja robím veľa chýb, podľa mňa existuje veľa lepších koučov. Dávam dokopy súčiastky tohto stroja, ale som skutočne prekvapený, že ľudia chodia za mnou," povedal Magoni pre TASR. V Jasnej v minulosti absolvoval Svetový pohár s českou reprezentantkou Martinou Dubovskou i niekoľko národných šampionátov, s Vlhovou tu súťažil premiérovo. A v pamäti iba ťažko lovil, kedy predtým staval trať Európskeho pohára.



Ani taliansky servisman Pierluigi Parraviccini, ktorý pribudol do tímu len pred touto sezónou, neunikol pozornosti a podpísal sa na lyže. Jedine asistent trénera Matej Gemza radšej zostával v úzadí. Magoni si nie je istý, aký dopad môže mať popularita. "Som z toho veľmi šťastný. Keď sme cestovali, rozprával som sa s Gigim v aute. Máme pocit, že sme v našom živote pre tento národ urobili niečo naozaj dôležité. Keď som bol v Slovinsku, tiež som rád pomohol tejto krajine. Je to veľmi pekné, ale naozaj, naozaj, naozaj sa bojím, čo sa stane v budúcnosti. Ja, Petra, Matej, Gigi, Boris, všetci sme obyčajní ľudia. Nie sme zvyknutí na takéto veľké veci, no ja viem, ako to zvládať, lebo som to zažil s Tinou Mazeovou a Albertom Tombom. Niekedy vidím, že môj tím má radosť, ale aj obavy. Teraz každý očakáva výsledky, no nie je ľahké zostať na vrchole. Robíme to najlepšie, čo vieme, ale tím nie je v komforte. Musíme sa naučiť aj toto, som zvedavý, čo sa stane."



Magoni zažil podobnú situáciu v Slovinsku, nie však v takej miere ako v súčasnosti: "Tam to bolo odlišné, Tina priťahovala veľa pozornosti na seba alebo na Andreu Massiho. Bol som len obyčajný tréner. Poznajú ma tam, teraz sú všetci radi, keď ma uvidia, ale nie je to až také ako na Slovensku."