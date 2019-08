Mahrez mal negatívny dopingový test, proti West Hamu môže nastúpiť

Mahrez prestúpil do City vlani z Leicestru City.

Manchester 10. augusta (TASR) - Futbalista Manchestru City Riyad Mahrez mal negatívny dopingový test a v sobotňajšom ligovom dueli proti West Hamu United môže nastúpiť. Pre obavy z porušenia dopingových pravidiel ho tréner Pep Guardiola nezaradil do nominácie na minulotýždňový duel o anglický Superpohár proti FC Liverpool. City vtedy vyhrali v rozstrele z bieleho bodu.



"Riyad absolvoval po Africkom pohári národov menšiu operáciu nosa. Doktor, ktorý ho operoval, však neposlal potrebnú dokumentáciu a z toho dôvodu sme nechceli riskovať. V prípade, že užijete nejaké lieky, je nutné upovedomiť o tom klub. Teraz, keď antidopingová agentúra potvrdila, že je všetko v poriadku, môže bez problémov nastúpiť," povedal tréner Guardiola.



Mahrezov návrat do kádra Guardiolu potešil. Krídelník Leroy Sane si totiž v spomínanom dueli proti Liverpoolu roztrhol predný krížny väz v ľavom kolene a tímu bude chýbať až sedem mesiacov. "Sledoval som jeho výkonnosť počas leta a musím povedať, že na mňa spravil dojem. V minulej sezóne nedostával veľa príležitostí, pretože na jeho pozícii máme elitných hráčov Bernarda Silvu a Raheema Sterlinga. Teraz máme však o hráča menej a pred sebou veľké množstvo zápasov. Jeho čas určite príde," tvrdí Guardiola.



Mahrez prestúpil do City vlani z Leicestru City. Vo svojej premiérovej sezóne naskočil do 44 duelov a zaznamenal 12 gólov. Po nej dokázal s Alžírskom triumfovať v kontinentálnom APN, keď vo finále zdolali Senegal 1:0.