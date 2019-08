Majster Inter Bratislava v 1. kole nového ročníka proti Svitu

žreb úvodného kola SBL 2019/2020 – 5. októbra:

BKM Lučenec – MBK Rieker Com-Therm Komárno



BC Prievidza – BK Levickí Patrioti



Inter Bratislava – Iskra Svit



BK Slávia Žilina – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves



dôležité termíny v sezóne 2019/2020:

kvalifikácia Slovenského pohára: MŠK BO Holíč - MŠK Iskra Petržalka – 2. novembra a 21. decembra 2019



Slovenský pohár – 13. – 15. februára 2020



asociačný termín – 17. – 25. februára 2020



záverečné kolo základnej časti – 28. marca 2020



štvrťfinále play off – hrá sa na tri víťazné zápasy – 4., 8., 11. (14., 16.) apríla 2020



semifinále play off – hrá sa na tri víťazné zápasy – 18., 22., 25. (29. apríla, 2. mája) 2020



finále play off – hrá sa na štyri víťazné zápasy – 9., 13., 16., 20. (23., 27., 30.) mája 2020

Bratislava 16. augusta (TASR) - Nový ročník Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) odštartuje úvodným kolom 5. októbra. V prvom kole sa úradujúci majster Inter Bratislava predstaví 5. októbra pred domácim publikom proti Iskre Svit. Najvyššia basketbalová súťaž bude mať opäť deväť účastníkov, majster Slovenska bude známy najneskôr 30. mája 2020.Ťahákom úvodného kola bude aj repríza semifinále z predchádzajúcej sezóny, Prievidza privíta Levice. V ďalších stretnutiach si zmerajú sily Lučenec s Komárnom a Žilina so Spišskou Novou Vsou.Základná časť bude opäť štvorkolová (2x doma, 2x vonku), následne čaká osem najlepších play off. Štvrťfinále a semifinále sa odohrá na tri víťazné zápasy, finále na štyri. Novinkou je, že bronzovú medailu už nedostanú obaja zdolaní semifinalisti, ale iba lepšie postavené družstvo po základnej časti.Final Eight turnaj Slovenského pohára sa uskutoční v termíne 13. – 15. februára 2020, menoslov účastníkov z SBL doplní víťaz kvalifikačného dvojzápasu MŠK BO Holíč – MŠK Iskra Petržalka. Po ročnej prestávke sa opäť uskutoční zápas All Star, jeho dejiskom budú Levice. Počas sezóny je vyhradená prestávka pre tzv. asociačný termín (17. – 25. februára 2020).Dvaja účastníci SBL sa predstavia v pohárovej Európe, na Inter Bratislava čaká účinkovanie v Lige majstrov, resp. v Európskom pohári FIBA. Levickí Patrioti sa opäť predstavia v Alpsko-jadranskom pohári.