Majster Iránu vyplatí trénera v hotovosti, bude potrebovať kufor

Teherán 11. júna (TASR) - Šampión iránskej futbalovej ligy Persepolis Teherán plánuje vyplatiť zostávajúcich 679-tisíc dolárov pre chorvátskeho trénera Branka Ivankoviča v hotovosti. Iránci totiž pre sankcie od USA nemôžu doplatiť mzdu svojmu koučovi bankovým prevodom.



Ivankovič sa tak bude musieť vrátiť do Teheránu a vyzdvihne si kufor plný peňazí. V utorok o tom informovala agentúra DPA. Sankcie uvalené na Irán v súvislosti so sporom o jeho jadrové plány takéto vysoké medzinárodné bankové transakcie vylučujú.



V apríli podal sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) bývalý tréner iránskej reprezentácie Carlos Queiroz. Uviedol, že mu zväz nezaplatil zvyšok platu. Fanúšikovia v Iráne teraz čakajú na to, ako federácia plánuje platiť nového kormidelníka národného tímu Marca Wilmotsa.