Mak skóroval v generálke proti Interu Miláno: Super večer, hodnotí

Pisa 22. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak skóroval za Zenit Petrohrad v generálke na nový ročník najvyššej ruskej súťaže. V sobotňajšom prípravnom stretnutí v Pise s Interom Miláno sa strelecky presadil v 64. minúte, Zenit napokon remizoval s účastníkom talianskej Serie A 3:3.



Mak nastúpil v zápase od druhého polčasu. "Keďže v predchádzajúcich dňoch som mal problémy so stehenným svalom, s trénerom sme sa dohodli, že naskočím v druhom dejstve," vysvetlil 27-ročný ofenzívny univerzál. Na Makovi bolo vidieť, že má veľkú chuť, znamenal stále nebezpečenstvo pre bránku Interu. Svoj skvelý výkon korunoval v 64. minúte parádnym gólom, keď trafil ľavý horný roh súperovej brány. Ruské médiá ho označili za najlepšieho hráča Zenitu.



"Bol to super večer, akurát škoda, že sme neudržali vedenie," povedal pre svoju oficiálnu webstránku Mak, ktorý si s reprezentačným kolegom Milanom Škriniarom prehodil pár viet a vymenili si aj dresy. Prípravu na novú sezónu si pochvaľuje. "Na chvíľku sa zastavím za rodinou a potom už pôjdem do Petrohradu, kde sa začneme pripravovať na budúcotýždňový úvodný duel ruskej ligy. Máme za sebou kvalitnú prípravu, tešíme sa na novú sezónu," dodal.