Mali vyradilo Argentínu v osemfinále v rozstrele z 11 m

osemfinále:

Bydgoszcz



Francúzsko - USA 2:3 (1:1)



Góly: 41. Gouiri, 55. Alioui - 25. a 74. Soto, 83. Rennicks





Lublin



Japonsko - Kórejská republika 0:1 (0:0)



Gól: 84. Oh Se-Hun





Bielsko-Biala



Argentína - Mali 2:3 pp (2:2, 0:0), 4:5 rozstrel z 11 m



Góly: 49. Gaich, 91. Diaby (vlastný) - 67. Diaby, 120.+1 Konte

Varšava 5. júna (TASR) - Futbalisti USA do 20 rokov postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie v Poľsku. V utorňajšom stretnutí osemfinále zdolali francúzskych rovesníkov 3:2 a v nasledujúcej fáze narazia na Ekvádor. Kórejská republika zvíťazila nad Japonskom 1:0 a zmeria si sily so Senegalom.O semifinále proti Taliansku si zahrá Mali. Reprezentanti tohto afrického štátu vyradili v rozstrele z 11 m Argentínu, keď po riadnom hracom čase skončil duel remízou 1:1 a po predĺžení 2:2.