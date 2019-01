Malkin prispel na pomoc obetiam v Magnitogorsku 4 miliónmi rubľov

Tridsaťdvaročný center tiež prezradil, že všetci jeho spoluhráči z Pittsburghu Penguins finančne prispeli do fondu pre obete v Magnitogorsku.

Pittsburgh 16. januára (TASR) - Ruský hokejista Jevgenij Malkin venoval na pomoc obetiam tragédie v rodnom Magnitogorsku štyri milióny rubľov (52.170 eur). V meste sa 31. decembra zrútila časť domu po výbuchu plynu, úrady identifikovali telá 39 obetí.



Malkin vyrastal v blízkosti domu, kde sa tragédia stala. "Toto je najmenej, čo teraz môžem urobiť. Toto je moje rodné mesto. Milujem ho a milujem ľudí, ktorí tam žijú. Chcem nejako pomôcť tým, ktorí trpeli a trpia pre túto strašnú tragédiu. Viem, že to nie je veľa, ale dúfam, že to pomôže obetiam a rodinám obetí. Verím, že sa takáto tragédia už nikdy znova nestane," citoval Malkinove slová denník Izvestija.



Tridsaťdvaročný center tiež prezradil, že všetci jeho spoluhráči z Pittsburghu Penguins finančne prispeli do fondu pre obete: "Je to úžasné! Bol som príjemne prekvapený, že naša organizácia toto urobila. Pred pár dňami mi v klube povedali, že chcú darovať financie. Dal som im číslo účtu a bol som ohromený z výsledku. To iba naznačuje, že sme jedna rodina."