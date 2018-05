Úžasné a nezabudnuteľné, hodnotí hráč Brightonu výhru nad Manchestrom

Brighton zvíťazil nad "červenými diablami" prvýkrát od roku 1982.

Londýn 5. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru United nevyužili možnosť zabezpečiť si druhé miesto v tabuľke Premier League už dva zápasy pred koncom sezóny 2017/2018. V piatkovom stretnutí 36. kola najvyššej anglickej súťaže prehrali na ihrisku zachraňujúceho sa FC Brighton & Hove Albion 0:1 a o pozíciu za majstrovským Manchestrom City budú musieť ešte bojovať s FC Liverpool a Tottenhamom Hotspur.



Víťazný gól duelu dal v 57. minúte domáci Pascal Gross. Jeho presný zásah musela potvrdiť až technológia, podľa ktorej lopta o pár centimetrov prešla za bránkovú čiaru Davida De Geu. "Čajky" sa tak dostali na 11. miesto v tabuľke a od osemnásteho FC Southampton, ktorý je momentálne prvým vypadávajúcim, ich delí osem bodov. "Svätci" majú pred sebou ešte tri ligové súboje a nováčikovi anglickej ligy tak chýba k definitívnej záchrane jediný bod.



Brighton zvíťazil nad "červenými diablami" prvýkrát od roku 1982. "Veľmi sme sa snažili, bojovali sme. Tento zápas si budeme pamätať do konca našich životov. Vyhrali sme nad Manchestrom United. Je to úžasné a nezabudnuteľné," uviedol pre Sky Sport stredopoliar víťazného tímu Anthony Knockaert.



Tréner hostí Jose Mourinho nebol vôbec spokojný s výkonom svojich zverencov. "Nehrali sme tak, ako sme chceli. Najmä v prvom polčase prejavili domáci väčšiu vôľu po víťazstve. Moji hráči dostatočne nepochopili to, že body z Brightonu sú pre nás dôležité," citovala kouča hostí agentúra DPA.



Päťdesiatpäťročný Portugalčan urobil v zostave viaceré zmeny v porovnaní s predchádzajúcim víťazným ligovým zápasom proti Arsenalu. "Hráči, ktorí nastúpili, nepredviedli výkon podľa mojich predstáv. Bolo vidieť, prečo hrajú niektorí viac a iní zase menej," povedal Mourinho podľa agentúry AP.



Manchester United nastúpi v zostávajúcich dvoch stretnutiach sezóny na ihrisku West Hamu United a doma proti FC Watford. Liverpool stráca z tretieho miesta na tím z Old Traffordu 5 bodov, štvrtý Tottenham ešte o jeden viac, no "kohúti" majú zápas k dobru.