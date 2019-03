Manchester City dosiahol najvyššiu výhru, Guardiola vyzdvihol Danila

Španielsky kouč sa dotkol aj piatkového žrebu a vyslovil želanie, aby v osudí figuroval aj Bayern Mníchov.

Bratislava 13. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru City impozantným spôsobom postúpili medzi najlepšiu osmičku v Lige majstrov. Schalke 04 uštedrili v domácej osemfinálovej odvete debakel 7:0 a dosiahli svoje najvyššie víťazstvo v európskych klubových súťažiach. Bundesligista ešte nikdy v histórii LM nedostal takýto výprask. Tím z Gelsenkirchenu inkasoval v uplynulých piatich zápasoch dokopy 21 gólov.



"Citizens" si priviezli z nemeckej pôdy víťazstvo 3:2 a na Etihad Stadium o všetkom rozhodli už v prvom polčase, keď si vypracovali trojgólový náskok. Proti bývalému tímu sa opäť darilo Leroyovi Sanemu, ktorý ku gólu pridal aj tri asistencie. "V druhom polčase sme hrali neuveriteľne dobre, rýchlo a dynamicky. Dokázali sme streliť sedem gólov, čo hovorí za všetko. Pokiaľ ide o výkon Saneho, v úvodných 20 minútach mu chýbala väčšia agresivita. Po prvom góle sa však chytil, bolo ho plné ihrisko. Výborne zahral Danilo. Je to univerzál, dokáže operovať na ľavej aj pravej strane obrany i v strede poľa," uviedol pre akreditované médiá tréner anglického majstra Pep Guardiola.



Kouč Schalke Domenico Tedesco neskrýval veľké sklamanie. Jeho tím sa trápi aj v najvyššej nemeckej súťaži, v tabuľke je až na 14. mieste iba štyri body od pásma zostupu. "Prehra o sedem gólov veľmi bolí, som veľmi rozčarovaný. V prvej polhodine sme hrali dobre, no potom sme inkasovali tri góly a mužstvo sa rozsypalo. V druhom polčase sa naša koncepcia hry úplne rozpadla, boli sme odovzdaní, chýbala nám väčšia odvaha. Bol to najhorší výkon pod mojím vedením," uviedol Tedesco, nad ktorého budúcnosťou v Schalke visí veľký otáznik.



Pri troch góloch Manchestru City boli strelci na hranici ofsajdu a tak sa k slovu dostal systém VAR. "Zavedenie videotechnológie vnímam pozitívne, privítal by som však, keby boli rozhodnutia rýchlejšie. Zbytočne dlhé prestávky narúšajú plynulosť hry. V prvom zápase na pôde Schalke hlavný rozhodca po konzultácii s VAR odpískal proti nám dva pokutové kopy, teraz zasa videotechnológia pomohla nám, takže je to spravodlivé," povedal Guardiola.



Španielsky kouč sa dotkol aj piatkového žrebu a vyslovil želanie, aby v osudí figuroval aj Bayern Mníchov. "Budem mu držať palce, aby postúpil cez Liverpool. Milujem Mníchov a Bayern, bol som súčasť tohto klubu, mám v ňom veľa priateľov. Vo štvrťfinále sa ocitnú už iba kvalitné tímy a zápasy budú čoraz náročnejšie. Pokúsime sa naplniť vysoké ambície a dostať sa v tejto náročnej súťaži čo najďalej. Musíme ísť krok za krokom."