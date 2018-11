Manchester City i Chelsea v lige stále bez prehry, Agüero má 150 gólov

Morata bol hlavnou hviezdou pri triumfe Chelsea nad Crystal Palace 3:1. Španielsky útočník otvoril skóre po polhodine hry a v 65. minúte dosiahol aj víťazný gól svojho tímu.

Londýn 5. novembra (TASR) - Manchester City a Chelsea Londýn v nedeľu v domácich dueloch Premier League potvrdili úlohu favorita a v tejto sezóne ešte nenašli v najvyššej anglickej súťaži premožiteľa. Úradujúci šampión Manchester City deklasoval Southampton 6:1 aj vďaka dvom gólom Raheema Sterlinga, rovnako dvoma zásahmi prispel Alvaro Morata k triumfu Chelsea nad Crystal Palace 3:1. City majú na čele tabuľky náskok dvoch bodov pred dvojicou Chelsea, FC Liverpool.



"Bolo to dnes skvelé tímové predstavenie. Myslím si, že máme naozaj parádnu formu," tešil sa po zápase Sterling. City rozobrali defenzívu súpera hneď v úvode a trestali každú jej chybu. Za 18 minút viedli už 3:0. Southampton síce z penalty znížil, no zverenci Pepa Guardiolu pridali ďalšie tri zásahy. "Hrali sme excelentne bez lopty a ešte lepšie s ňou. V útoku sme boli agresívni, ale mali sme aj šťastie, že sme pridali gól na 4:1 v nadstavení prvého polčasu. Zápas ešte nebol rozhodnutý a Southampton mal viac šancí ako väčšina iných tímov proti nám," vyhlásil Guardiola.



Druhý gól Manchestru City zaznamenal Sergio Agüero a stal sa tak deviatym hráčom so 150 gólmi v Premier League. Stalo sa tak v jeho 217. zápase a iba Alan Shearer (212) túto métu dosiahol skôr ako on. Aspoň na 150 gólov sa v PL pred Agüerom dostali Shearer (260 gólov), Wayne Rooney (208), Andy Cole (187), Frank Lampard (177), Thierry Henry (175), Robbie Fowler (163), Jermain Defoe (162) a Michael Owen (150).



Morata bol hlavnou hviezdou pri triumfe Chelsea nad Crystal Palace 3:1. Španielsky útočník otvoril skóre po polhodine hry a v 65. minúte dosiahol aj víťazný gól svojho tímu. "Som šťastný aj za neho, že sa dostal do formy. V uplynulom mesiaci sa veľmi zlepšil herne i osobnostne a viac si verí. Má potenciál stať sa špičkovým útočníkom, ak bude takto hrať stabilne," vyzdvihol kouč Maurizio Sarri výkon Moratu, za ktorého zaplatila Chelsea pred viac ako rokom Realu Madrid rekordnú sumu v histórii klubu - 60 miliónov libier.



Morata strelil štyri góly v uplynulých štyroch ligových zápasoch. "Mohol som dať hetrik, takže to nebol úplne perfektný deň. Ale zlepšujem sa a chcem tímu ešte viac pomôcť," vyhlásil Španiel. Na rozhodujúci gól mu prihral Eden Hazard, ktorý iba minútu predtým naskočil do hry ako striedajúci hráč. "Boli sme trošku v problémoch, tak sme potrebovali viac kvality a osobnosti. Bolo šťastie, že sme mali na lavičke ešte Edena, tak som ho tam poslal a on okamžite zmenil vývoj zápasu," uviedol pre agentúru AP Sarri.