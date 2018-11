Manchester City sa mal UEFA vyhrážať žalobou, toto je dôvod

Podľa uniknutých dokumentov konzultoval v roku 2014 výkonný riaditeľ City Ferran Soriano situáciu s vtedajším generálnym sekretárom UEFA a dnes prezidentom FIFA Giannim Infantinom.

Londýn 3. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City sa údajne vyhrážal Európskej futbalovej únii (UEFA) podniknutím právnych krokov v prípade, že dostane trest za porušenie finančnej fair play. Vyhol sa tak možnému vyradeniu z Ligy majstrov za prekročenie povolenej finančnej straty a zamlčanie zvýšených nákladov. Informoval o tom v piatok nemecký magazín Der Spiegel na základe zistení investigatívnej platformy Football Leaks.



Právnik anglického klubu Simon Cliff sa údajne v internej emailovej komunikácii vyjadril, že "Khaldoon (Al-Mubarak, prezident klubu) by neváhal zaplatiť 30 miliónov päťdesiatim najlepším právnikom, ktorí by v súdnom spore proti UEFA zachránili reputáciu klubu. UEFA nereaguje na nič iné ako agresiu."



"Nebudeme sa vyjadrovať k dokumentom, ktoré niekto pravdepodobne ukradol. Ich obsah bol vytrhnutý z kontextu. Ide o jasný a organizovaný pokus ublížiť reputácii klubu," vyjadrili sa k obvineniam predstavitelia anglického šampióna.



Podľa uniknutých dokumentov konzultoval v roku 2014 výkonný riaditeľ City Ferran Soriano situáciu s vtedajším generálnym sekretárom UEFA a dnes prezidentom FIFA Giannim Infantinom. "Interakcia s funkcionármi je neoddeliteľnou súčasťou mojej práce. Ak to považujete za niečo zlé, nezostáva mi nič iné, len pokračovať v poctivej práci za účelom ochrany záujmov futbalu," reagoval na kauzu Infantino ešte pred zverejnením dokumentov.



Výsledkom rokovaní City s UEFA mala byť dohoda z mája 2014, vďaka ktorej sa klub vyhol vyradeniu Ligy majstrov. Namiesto toho mali "Citizens" zaplatiť finančnú pokutu 60 miliónov eur v priebehu troch rokov. "V prípadoch, keď kluby míňajú viac ako by mali a dlhy vyrovnajú len vďaka finančnej injekcii, býva dohoda o urovnaní preferovaným riešením," uviedla UEFA vo svojom stanovisku. Pokutu však údajne klub doteraz celú nezaplatil, vzdal sa len odmien za účasť v LM vo výške 20 miliónov eur v roku 2017. Informovala agentúra AP.