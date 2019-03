Manchester City zdolal Watford, Sterling s hetrikom

sumáre:



FC Crystal Palace – FC Brighton & Hove Albion 1:2 (0:1)



Góly: 50. Milivojevič (11m) – 19. Murray, 74. Knockaert



FC Cardiff City – FC West Ham United 2:0 (1:0)



Góly: 4. Hoilett, 52. Camarasa



FC Hudderfield Town – AFC Bournemouth 0:2 (0:1)



Góly: 20. Wilson, 66. Fraser



FC Leicester City – FC Fulham 3:1 (1:0)



Góly: 78. a 86. Vardy, 21. Tielemans – 51. Ayite



FC Newcastle United – FC Everton 3:2 (0:2)



Góly: 81. a 84. Perez, 65. Rondon – 18. Calvert-Lewin, 32. Richarlison



/za domácich Dúbravka celé stretnutie/



FC Southampton – FC Tottenham Hotspur 2:1 (0:1)



Góly: 76. Valery, 81. Ward-Prowse – 26. Kane



Manchester City – FC Watford 3:1 (0:0)



Góly: 46., 50. a 59. Sterling – 66. Deulofeu

Londýn 9. marca (TASR) – V sobotňajšom stretnutí 30. kola najvyššej anglickej futbalovej ligy zvíťazili v súboji tímov z dolnej polovice tabuľky hráči Brighton & Hove Albion v londýnskom Selhurst Parku nad Crystal Palace 2:1. Hostia sa po dvadsiatich minútach dostali do vedenia zásluhou Glenna Murraya, ktorý využil zaváhanie obrany Crystal Palace. Na 1:1 vyrovnal v 50. minúte z pokutového kopu kapitán domácich Luka Milivojevič, no v 74. minúte poslal presne do šibenice jeden z mála streleckých pokusov Brighton & Hove v druhom dejstve útočník Anthony Knockaert.Newcastle obrátil v St. James Parku duel s Evertonom a súpera zdolal 3:2. Martin Dúbravka kapituloval po prvý raz v 18. minúte, kedy ho prekonal Dominic Calvert-Lewin. V 32. minúte vyrazil slovenský brankár center Andreho Gomesa, no iba na nohu Richarlisona a brazílsky útočník zvýšil na 2:0 pre hostí. United po prvý raz skórovali v 65. minúte po tvrdom voleji Venezuelčana Joseho Salomona Rondona. V 81. minúte svietil na tabuli po presnom zásahu Španiela Ayozeho Pereza stav 2:2 a ten istý hráč rozhodol šesť minút pred koncom riadneho hracieho času, že tri body zostanú v Newcastli.Zachraňujúci sa Southampton obral o body Tottenham, keď sa mu podarilo zvíťaziť nad tretím tímom tabuľky 2:1.Líder tabuľky Manchester City zdolal Watford 3:1 a urobil tak ďalší krok za obhajobou titulu. O všetky tri presné zásahy domácich sa postaral v druhom polčase v rozpätí trinástich minút Raheem Sterling.