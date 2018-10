Manchester United otočil doma zápas proti Newcastlu

Premier League - 8. kolo:



FC Burnley - Huddersfield Town 1:1 (1:0)



Góly: 20. Vokes - 66. Schindler







Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers 0:1 (0:0)



Gól: 56. Doherty







Leicester City - FC Everton 1:2 (1:1)



Góly: 40. Pereira - 7. Richarlison, 77. Sigurdsson, ČK: 63. Morgan (Leicester)







Tottenham Hotspur - FC Cardiff 1:0 (1:0)



Góly: 8. Dier, ČK: 58. Ralls (Cardiff)







FC Watford - AFC Bournemouth 0:4 (0:3)



Góly: 33. a 45. King (prvý 11 m), 14. Brooks, 46. Wilson, ČK: 32. Kabasele (Watford)







Manchester United - Newcastle United 3:2 (0:2)



Góly: 70. Mata, 76. Martial, 90. Sanchez - 7. Kenedy, 10. Muto



/M. Dúbravka odchytal za hostí celý zápas/

Londýn 6. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v sobotňajšom zápase 8. kola anglickej Premier League nad Newcastlom United 3:2, hoci hostia viedli v 10. minúte po góloch Kenedyho a Yoshinoriho Muta už 2:0. Slovenského brankára v drese "The Magpies" Martina Dúbravku ako prvý prekonal v 70. minúte technickou strelou z priameho kopu Juan Mata.Vyrovnávajúci gól dal o šesť minút neskôr Anthony Martial. O víťazstve "červených diablov" rozhodol v 90. minúte presnou hlavičkou Alexis Sanchez. V dramatickom súboji predviedol 29-ročný Dúbravka niekoľko výborných zákrokov, no Newcastle nezískal na Old Trafford ani bod.Tottenham Hotspur vyhral vo Wembley nad Cardiffom 1:0. Jediný gól stretnutia dal v 8. minúte Eric Dier. "Kohúti" sa dostali priebežne na tretie miesto v tabuľke, Cardiff je s dvoma bodmi aj naďalej posledný.