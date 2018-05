V Manciniho prvej nominácii figuruje aj Balotelli

Mancini, ktorý vo funkcii nahradil po neúspechu v baráži MS 2018 Gian Piera Venturu, povolal do tímu piatich nováčikov.

Miláno 19. mája (TASR) - V prvej nominácii nového trénera talianskej futbalovej reprezentácie Roberta Manciniho figuruje aj kontroverzný útočník Mario Balotelli. Tridsaťročný legionár OGC Nice sa dostal do 30-členného širšieho zoznamu hráčov pre trojicu prípravných zápasov. Balotelli naposledy reprezentoval na MS 2014, kde "squadra azzurra" stroskotala už v skupinovej fáze.



Mancini, ktorý vo funkcii nahradil po neúspechu v baráži MS 2018 Gian Piera Venturu, povolal do tímu piatich nováčikov - obrancov Emersona Palmieriho, Mattiu Caldaru, stredopoliarov Danieleho Baselliho, Rolanda Mandragoru a útočníka Domenica Berardiho.



Talianov čakajú tri prípravné zápasy - so Saudskou Arábiou (28. mája v St. Gallene), Francúzskom (1. júna v Nice) a Holandskom (4. júna v Turíne).