Mannarino postúpil do štvrťfinále turnaja ATP v New Yorku

Adrian Mannarino (4-Fr.) - Peter Gojowczyk (Nem.) 6:7 (5), 7:5, 4:1 - skreč Gojowczyk

New York 14. februára (TASR) - Francúzsky tenista Adrian Mannarino postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v New Yorku po víťazstve nad Nemcom Petrom Gojowczykom.