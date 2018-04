Maradona už nekoučuje tím Al-Fudžajra v SAE

Na archívnej snímke argentínska futbalová legenda Diego Maradona. Foto: TASR/AP

Päťdesiatsedemročný Maradona prišiel do klubu vlani a podpísal kontrakt na jeden rok, ktorý by sa automaticky predĺžil v prípade postupu do najvyššej súťaže.

Abú Zabí 28. apríla (TASR) - Bývalý slávny argentínsky futbalista Diego Maradona opustil trénerský post v druholigovom tíme Al-Fudžajra v Spojených arabských emirátoch. Rozhodol sa po tom, ako mužstvo nepostúpilo priamo do najvyššej súťaže.



V poslednom stretnutí pod trénerským vedením Maradonu remizovala Al-Fudžajra s Khor Fakkan 1:1. "Stalo sa tak po vzájomnej dohode. Diego praje klubu veľa úspechov v nadchádzajúcej baráži a je vďačný za šancu, ktorú dostal," uviedol Maradonov právny zástupca Matias Morla na twitteri.



Päťdesiatsedemročný Maradona prišiel do klubu vlani a podpísal kontrakt na jeden rok, ktorý by sa automaticky predĺžil v prípade postupu do najvyššej súťaže. Informovala o tom agentúra AP.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.