Marcinko v Třinci ostane minimálne do 30. apríla 2019

Třinec 22. januára (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Marcinko bude pôsobiť v HC Oceláři Třinec minimálne do 30. apríla 2019. Účastník najvyššej českej súťaže si v pondelok uplatnil opciu na svojho druhého najproduktívnejšieho hráča v tejto sezóne, ktorý je zároveň druhý najlepší strelec tímu.



Dvadsaťdeväťročný Marcinko absolvoval najviac vhadzovaní spomedzi všetkých hráčov českej extraligy a v štatistike vyhraných buly má druhú najvyššiu úspešnosť. "Od prvého dňa sa cítim v klube, meste a tomto prostredí skvelo. Všetko je tu zabezpečené na najvyššej úrovni, môžem sa sústrediť len na hokej. Česká liga je veľmi kvalitná a som rád, že môžem pôsobiť v jednom z top klubov tejto súťaže. Pochvaľujem si to tu, máme výborný tím, sezóna je v plnom prúde a blíži sa jej vrchol, kde chceme uspieť. Verím, že sa nám to podarí. Z tohto pohľadu ma teší, že už teraz mám jasno, kde budem pôsobiť aj naďalej," uviedol Marcinko na oficiálnej klubovej stránke.



Slovenský útočník sa dostal do reprezentačnej nominácie na februárové zimné olympijské hry v Pjongčangu.