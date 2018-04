Marcos Alonso dostal trest na tri zápasy za faul na Longa

Španiel určite nepomôže svojmu mužstvu v ligových stretnutiach proti FC Burnley a Swansea.

Londýn 19. apríla (TASR) - Španiel Marcos Alonso z anglického futbalového klubu Chelsea Londýn nemôže nastúpiť v najbližších troch zápasoch svojho tímu. Dôvodom je jeho nešportové správanie počas sobotňajšieho duelu Premier League na ihrisku FC Southampton, v ktorom "The Blues" vyhrali 3:2.



Dvadsaťsedemročný ľavý obranca, respektíve krídelník úmyselne prišliapol nohu útočníka domácich Shanea Longa. Jeho faul rozhodcovia priamo na ihrisku prehliadli, ale Anglická futbalová asociácia (FA) vo štvrtok dodatočne suspendovala Alonsa na tri zápasy. Informovala o tom agentúra DPA.



Španiel určite nepomôže svojmu mužstvu v ligových stretnutiach proti FC Burnley a Swansea. Takisto nezasiahne do semifinálového súboja FA Cup-u, v ktorom si Chelsea zmeria sily vo Wembley so Southamptonom.