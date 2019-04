Marsch sa v lete stane novým trénerom Salzburgu

Štyridsaťpäťročný Marsch má skúsenosti aj z MLS, ako kouč New Yorku Red Bulls dostal v roku 2015 ocenenie pre najlepšieho trénera.

Salzburg 15. apríla (TASR) - Novým trénerom futbalistov Red Bullu Salzburg sa od leta stane Jesse Marsch. Američan sa dohodol s rakúskym klubom na zmluve na tri roky. V súčasnosti pôsobí ako asistent trénera v tíme najvyššej nemeckej súťaže RB Lipsko. Vo funkcii nahradí Marca Roseho, ktorý zamieri do Borussie Mönchengladbach.



Štyridsaťpäťročný Marsch má skúsenosti aj z MLS, ako kouč New Yorku Red Bulls dostal v roku 2015 ocenenie pre najlepšieho trénera. "Som šťastný a poctený, že dostanem príležitosť v takomto skvelom klube. Predstavuje to aj výzvu, ale spravím všetko, aby som nadviazal na vynikajúcu prácu môjho predchodcu," povedal Marsch na oficiálnom webe Salzburgu.