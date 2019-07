Marseille začalo disciplinárne konanie voči Ramimu

Tridsaťtriročný francúzsky futbalista by sa mal stretnúť so zástupcami klubu a prediskutovať s nimi svoju budúcnosť.

Marseille 1. júla (TASR) - Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille začal disciplinárne konanie voči obrancovi Adilovi Ramimu. Tridsaťtriročný Francúz by sa mal stretnúť so zástupcami klubu a prediskutovať s nimi svoju budúcnosť.



Vedenie klubu zatiaľ odmietlo informovať o príčine začatia konania, no podľa niektorých informácií sa problém netýka Ramiho súkromného života. Majster sveta z roku 2018 sa nedávno rozišiel s americkou herečkou Pamelou Andersonovou. Informáciu priniesla agentúra AP.