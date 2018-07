Martinezovi proti Brazílii na MS zafungovala taktika

Pre Belgičanov znamená účasť v semifinále vyrovnanie ich doterajšieho maxima, ktoré dosiahli na MS 1986 v Mexiku.

Kazaň 7. júla (TASR) - Futbalové majstrovstvá sveta sa v záverečných šiestich dueloch premenia na majstrovstvá Európy. Po vypadnutí 5-násobných majstrov sveta z Brazílie vo štvrťfinále s Belgičanmi (1:2) je jasné, že nový šampión bude zo "starého kontinentu". V piatok v druhom štvrťfinále turnaja v Kazani o tom rozhodli vlastný gól Fernandinha a presná strela Kevina De Bruyneho ešte v prvom polčase. "Kanárici" sa už potom márne snažili chytiť zajaca za chvost, hoci po kontaktnom góle striedajúceho Renata Augusta v 76. minúte mali ešte niekoľko dobrých šancí na vyrovnanie.



Brazíliu mnohí považovali za najväčšieho favorita, Belgicko malo už pred turnajom "nálepku čierneho koňa". V Kazani zápas nesklamal, hral sa interesantný duel vo výbornom tempe, nasadení a rýchlosti. Mal svoje zápletky, hrdinov aj tragické postavy. Juhoameričanom mimoriadne chýbal suspendovaný štítový stredopoliar Casemiro z Realu Madrid. Trénerovi Titemu jeho absencia poriadne nabúrala plány, rozhodol sa nahradiť ho Fernandinhom z Manchestru City, ale nezafungovalo to. Fernandinho si nešťastne strelil po rohu súpera vlastný gól v 13. minúte a v ďalšom priebehu duelu už z neho ťarcha nespadla. Hoci Tite nasadil krajného obrancu Marcela, ktorý hral výborne, Belgičania v prvom polčase dokázali hojne využívať priestor pri jeho ofenzívnych chúťkach. V prvom dejstve využili "červení diabli" z minima maximum, pri akcii na 2:0 skvele zapracoval Romelu Lukaku a ešte krajšie zakončil De Bruyne. Mali aj kúsok šťastia, keď ešte za stavu 0:0 trafil stopér Thiago Silva iba žrď, neskôr Gabriel Jesus minul z uhla v obrovskej šanci. V druhom polčase sa už Belgicko iba bránilo a mohlo na to doplatiť. Čerstvý vietor priniesli striedajúci Firminho, Augusto a Douglas Costa. No v obrovskej šanci zlyhal Coutinho a nepresadil sa ani hviezdny Neymar. Ten opäť vzbudil pozornosť niekoľkými pádmi v šestnástke, ktoré ale srbský rozhodca Milorad Mažič s prehľadom odkontroloval. Ako sa však domnievali experti v štúdiu britskej BBC, Mažič chyboval pri faule Vincenta Kompanyho na Jesusa v pokutovom území, pričom podľa nich ho do veľkej miery ovplyvnili práve predchádzajúce prifilmované pády Brazílčanov. Srba ale v jeho verdikte podporil aj VAR.



Španielsky kouč Belgicka Roberto Martinez zmenil rozostavenie zo 3-4-2-1 na 4-3-3 a fungovalo to. Skvelý výkon tiež ukázal jeho kapitán Eden Hazard, ako správny vodca najmä v záverečných minútach bojoval a držal spoluhráčov nad vodou. A spoluhráčov podržal excelentným výkonom aj brankár Thibaut Courtois. "Som teraz najpyšnejší muž na zemi. Dal som hráčom veľmi náročné taktické úlohy v našom rozostavení. Ale ako to naplnili a ako verili našej veci, to bolo neuveriteľné. Pre nás to bol zápas majstrovstiev, veď sme zdolali Brazíliu. Hrať dobre nestačí, musíte mať sebadôveru. A my sme sa dostali do momentu, keď sme uverili, že môžeme zdolať Brazíliu, najlepší tím na svete," citovala Martineza agentúra DPA.



Lodivod Brazílie Tite síce zhodnotil prehru so zdvihnutou hlavou, ale aj s obrovským smútkom: "Dve tretiny zápasu sme to mali v rukách my. Prakticky aj celý druhý polčas. Strašne ma to bolí. Kto však rozumie futbalu a má ho rád, videl krásny zápas z oboch strán. Vo mne je ale veľa bolesti, pretože sme vypadli. Neverím na šťastie, že sme ho nemali, pretože oni mali Courtoisa. Ten chytal výborne. Preto to nebolo o šťastí. Belgičania neboli šťastnejší, boli efektívnejší a dokázali uspieť v zakončení. My nie."



Pre Belgičanov znamená účasť v semifinále vyrovnanie ich doterajšieho maxima, ktoré dosiahli na MS 1986 v Mexiku. V zápase o postup do finále sa stretnú s Francúzmi, ktorí v prvom štvrťfinále zdolali Uruguaj 2:0. Duel je na programe v utorok 10. júla o 20.00 SELČ v Petrohrade.