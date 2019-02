Hokejový maskot Macejko má svoju skladbu. Naspieval ju Ondrej Kandráč

Hokejová má ambíciu roztancovať najmä slovenských fanúšikov, podľa autorov sa však dá očakávať, že jej chytľavým tónom podľahnú aj zahraniční.

Horná Lehota 17. februára (TASR) - Maskot májových MS v hokeji Macejko má už aj svoju pesničku. Skladba "Hokejová" odkazuje na slovenský folklór, no má aj prvky skladieb populárnych na hokejových zápasoch. Naspieval ju Ondrej Kandráč, otextoval generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.



"Slovensko je moja vlasť, za Slovensko túžim hrať. Tam na skale vysokej, tam v doline hlbokej, bijú srdcia pre hokej," sú úvodné slová skladby, ktorá má ambíciu spríjemniť svetový šampionát v hokeji (10. -16. mája). "Je to pieseň maskota Macejka. Pri jej tvorbe sme spojili tri nádherné slovenské ľudovky s fantastickým textom Vlada Puchalu, ktorý už pre nás otextoval aj skladbu Hej sokoly a ďalšie hity. Srdce rockera pri jej tvorbe ukázal aj Jimmy Cimbala, ktorý má tiež rád hokej. Skladba má atribúty, ktoré by mali fungovať, ale či to tak naozaj bude, to sa ukáže až neskôr," prezradil Ondrej Kandráč.



Hokejová má ambíciu roztancovať najmä slovenských fanúšikov, podľa autorov sa však dá očakávať, že jej chytľavým tónom podľahnú aj zahraniční. "Táto skladba nemá ambíciu byť hymnou šampionátu. Je to predovšetkým pieseň maskota Macejka. Budeme radi, ak bude medzi fanúšikmi populárna a stane sa ďalšou piesňou, ktorá bude znieť na štadiónoch aj po skončení šampionátu," prezradila riaditeľka komunikácie MS 2019 Michaela Grendelová.



Skladba mala premiéru 17. februára v stredisku Krupová na južných svahoch Chopka. Prvé ohlasy prítomných boli veľmi pozitívne a potešili jej autorov na čele s Ondrejom Kandráčom. Populárny spevák dostal ponuku zložiť skladbu od prezidenta SZĽH Martina Kohúta a po niekoľkých mesiacoch vznikla Hokejová. "Chodieval som na hokejové zápasy do Košíc i Popradu. Všimol som si, že v zápasoch sa za zvukov organu často opakovala jedna konkrétna pesnička, ktorá mi pripomínala melódiu: 'Ešte vínko nevykyslo, chlapci, pime ho'. Vtedy som si uvedomil, že my Slováci sme svetoví. Pri tvorbe Hokejovej sme spojili viacero vecí a máme z nej veľmi dobrý pocit. Počítame s tým, že ju rozkúskujeme na menšie úseky, aby sa mohla hrať trebárs pri buly alebo iných situáciách," uviedol.



Ondrej Kandráč je hokejový fanúšik a na vrcholnom podujatí sezóny 2018/2019 nebude chýbať. "Zápasy slovenskej reprezentácie sú u nás doma v Košiciach, takže určite prídeme. Je to výnimočná udalosť a treba si ju vážiť. Keď sú MS v hokeji, tak všetci rodinní príslušníci vedia, že ma nemajú rušiť pri televízii, lebo to pozorne sledujem," dodal Kandráč.