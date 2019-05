Matej Tóth sa na Európskom pohári nepredstaví, v nominácii chýba

Nominácia SR na 13. ročník Európskeho pohára v chôdzi v Alytuse (19. mája):



muži:



50 km: Michal Morvay (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)



20 km: Miroslav Úradník, Dominik Černý (obaja ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)



ženy:



20 km: Mária Katerinka Czaková, Monika Hornáková (obe ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Ema Hačundová (MŠK Borský Mikuláš)



juniori:



10 km: Daniel Kováč (ŠK ŠG Nitra)



juniorky:



10 km: Hana Burzalová (AK Spartak Dubnica n/V.)



Realizačný tím – vedúci výpravy: Martin Pupiš, tréneri: Jozef Pavelka, Peter Mečiar, Matej Spišiak, fyzioterapeut: David Líška.

Bratislava 5. mája (TASR) - Tohtoročná súťažná premiéra olympijského víťaza v chôdzi Mateja Tótha sa opäť odkladá. Meno 36-ročného reprezentanta banskobystrickej Dukly totiž nefiguruje v slovenskej nominácii na 13. ročník Európskeho pohára v litovskom Alytuse (19. mája), kde plánoval štartovať v pretekoch na 20 km.objasnil aktuálnu situáciu pre oficiálny portál vicemajster Európy na 50 km z Berlína 2018 a dodal:Kde absolvuje Tóth svoje prvé preteky v roku 2019 zatiaľ nie je jasné. Ďalšia súťaž, ktorá figurovala v jeho pôvodných plánoch, bol míting P – T – S v Šamoríne 15. júna, kde sa pôjde tritisícka.zdôraznil Matej Tóth.Kým olympijský šampión riešil problémy so zadným stehenným svalom, jeho kolegovia z reprezentácie sa naplno pripravovali na Štrbskom Plese na Európsky pohár v Alytuse. Do slovenských veľhôr sa uchýlili Miroslav Úradník, Dominik Černý, Michal Morvay, Ema Hačundová, Daniel Kováč, Ľubomír Kubiš, Hana Burzalová, Alžbeta Ragasová a Paulína Avenová, dohliadajú na nich tréneri Ľuboš Machník, Peter Mečiar, Zdeno Medera a Matej Spišiak.informoval šéftréner slovenskej chodeckej reprezentácie Matej Spišiak.Na 13. ročníku chodeckého Európskeho pohára v Alytuse bude štartovať osem slovenských reprezentantov. Slovensko obsadí všetkých 5 disciplín, no iba jedinú tímovú súťaž – žien na 20 km.dodal šéftréner SAZ Martin Pupiš.