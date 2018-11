Mayweather ohlásil ďalší návrat, stretne sa s japonským kickboxerom

Štyridsaťjedenročný Mayweather si v auguste minulého roka pripísal víťazstvo nad írskym majstrom zmiešaných bojových umení Conorom McGregorom.

Tokio 5. novembra (TASR) - Bývalý americký profesionálny boxer Floyd Mayweather ohlásil, že sa vráti zo športového dôchodku. Stretne sa s japonským kickboxerom Tenšinom Nasukawom na galavečere RIZIN 14 - 31. decembra v Super Arene v Saitame. Pravidlá ani hmotnostná kategória zatiaľ nie sú známe.



Štyridsaťjedenročný Mayweather si v auguste minulého roka pripísal víťazstvo nad írskym majstrom zmiešaných bojových umení Conorom McGregorom a zaokrúhlil bilanciu v profesionálnom boxerskom ringu na 50-0. Premiérovo sa predstaví mimo USA. O 21 rokov mladší Nasukawa má v kickboxe na konte 27 triumfov bez prehry, nikdy nebojoval ako profipästiar.



"Pravidlá a váhu doladíme v najbližších týždňoch," povedal Američan na pondelňajšej tlačovej konferencii po tom, ako priletel do Tokia súkromným lietadlom. Na instagrame zverejnil fotografiu, na ktorej má kickboxerské rukavice. "Dám ľuďom, čo chcú - krv, pot a slzy. Vždy som túžil ukázať môj talent mimo USA. Svet nikdy nevidel Mayweathera v Japonsku, chcem moju značku spraviť globálnou," vyhlásil Mayweather podľa agentúry AFP. "Bola to prekvapujúca ponuka, ale prijal som ju bez váhania. Nie je podstatné, aké budú pravidlá, dokážem to jedným úderom," dodal Nasukawa.



Mayweather sa s myšlienkou ukončenia aktívnej činnosti pohrával už po víťazstve nad Oscarom De La Hoyom v roku 2007. Od triumfu nad Rickym Hattonom v decembri 2007 neboxoval 21 mesiacov, kým v júli 2009 nezdolal Juana Manuela Márqueza. Koniec kariéry avizoval aj po víťazstve nad Andrem Bertom v septembri 2015. Vlani sa vrátil na súboj s McGregrom, po ktorom opäť tvrdil, že to bolo jeho posledné profesionálne vystúpenie. V uplynulom období sa začalo hovoriť tiež o odvete Mayweather - Manny Pacquiao.