Mbappe najmladším 50-gólovým kanonierom Ligue 1: Krásne číslo

Paríž 25. februára (TASR) - Útočník parížskeho St. Germain Kylian Mbappe sa stal vo veku 20 rokov, dva mesiace a tri dni najmladším hráčom, ktorý v najvyššej francúzskej futbalovej súťaži pokoril métu 50 nastrieľaných gólov. Doterajší rekordný zápis držal Yannick Stopyra. Bývalému kanonierovi Sochaux sa podarilo dostať na 50-gólovú hranicu v roku 1982. Mal o jeden rok, deväť mesiacov a šesť dní viac ako Mbappe.



Ten sa zapísal do dejín v sobotňajšom domácom súboji proti Nimes (3:0), v ktorom zaťažil konto súpera dvoma gólmi po zmene strán. Mal však aj poriadny kus streleckej smoly, keď viaceré jeho príležitosti sa neskončili v sieti. "Počas celého zápasu sme si vytvárali šance, ktoré sa mohli skončiť gólom. Len samotný Kylian ich mohol nastrieľať päť. Možno mu chýbala väčšia rozvaha a pokoj pri koncovke. V druhom polčase sme súpera doslova priklincovali na jeho polovici ihriska, bola to z nášho pohľadu výnimočná 45-minútovka. V utorok nás čaká ďalší dôležitý zápas - štvrťfinále Francúzskeho pohára proti Dijonu. Chceme v ňom uspieť, nesmieme si dovoliť ďalší neúspech v domácej súťaži. Stále totiž máme v pamäti vyradenie Guingampom z Ligového pohára," citoval oficiálny klubový web PSG slová trénera Thomasa Tuchela.



Mbappe sa pri absencii Neymara, Edinsona Cavaniho i Angela Di Mariu zhostil úlohy ofenzívneho lídra tímu. S 22 presnými zásahmi je suverénne najlepší strelec ligy a aj vďaka nemu úradujúci majster tróni na prvom mieste klasifikácie s obrovským 17-bodovým náskokom pred OSC Lille. "50 gólov je krásne číslo, ale v prvom rade sa snažím čo najviac pomáhať tímu. Samozrejme, že sa z vytvorenia nového rekordu teším. Snažím sa futbalom baviť. Strieľanie gólov a prekonávanie rekordov sú veci, ktoré ma ženú dopredu," poznamenal Mbappe, ktorý si strelecký účet v Ligue 1 otvoril 20. februára 2016 vo farbách AS Monaco, keď gólom na 3:1 spečatil v nadstavenom čase víťazstvo nad Troyes. Vtedy mal 17 rokov a 62 dní.



Po utorkovom pohárovom meraní síl s Dijonom nastúpi PSG v sobotňajšom ligovom súboji na pôde zachraňujúceho sa Caenu. Následne v stredu 6. marca ho čaká odveta osemfinále Ligy majstrov proti Manchestru United, v prvom zápase na Old Trafford vyhrali hostia 2:0 po góloch Presnela Kimpembeho a Mbappeho.