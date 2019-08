Mbappe naštartoval obrat, PSG vyhral Superpohár siedmykrát po sebe

Parížania sa po zisku siedmeho Superpohára v sérii môžu sústrediť na štart nového ligového ročníka.

Šen-čen 4. augusta (TASR) - Kylian Mbappe naštartoval obrat futbalistov Paríža Saint-Germain v sobotňajšom zápase o Francúzsky superpohár proti Stade Rennes (2:1).



Duel, ktorý sa hral v čínskom Šen-čene na štadióne Universiade Sports Centre, sa pre PSG nevyvíjal priaznivo. Po úvodnom dejstve úradujúci šampióni Ligue 1 prehrávali 0:1 po presnom otváracom zásahu Adriena Hunoua. Revanš za prehru z finále francúzskeho Ligového pohára načal v druhom polčase zakončením peknej akcie do prázdnej brány Mbappe. Triumf zverencov Thomasa Tuchela, ktorý v dueli stále nemohol rátať so službami Neymara, zabezpečil z priameho kopu v 73. minúte Angel Di Maria.



"Všetci sme z pobytu v Číne unavení. Napriek mnohým zmenám v zostave sme hrali dobre, vystrelili sme na bránu asi 10-krát. Zápas hodnotím ako dobrú previerku pred začiatkom sezóny," uviedol kouč PSG. Situácia okolo Neymara po neúčasti v zápase zostáva stále nejasná. Brazílčan však bol prítomný v Číne s mužstvom počas celého pobytu. Podľa vyjadrení z tábora PSG Brazílčan pracuje na získaní kondície. Lídrom ofenzívy tak naďalej zostáva Mbappe, ktorý by v novej sezóne na základe vlastných slov chcel prekonať métu 33 vsietených gólov z uplynulého súťažného ročníka.



Parížania sa po zisku siedmeho Superpohára v sérii môžu sústrediť na štart nového ligového ročníka. V ňom privítajú na úvod 11. augusta nováčika Nimes Olympique. Informáciu priniesla agentúra AFP.