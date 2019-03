Mbappe nemohol po vypadnutí zaspať: Pokazili sme to, priznáva

Dvadsaťročný Mbappe by mal napriek neúspechu v LM pokračovať v klube.

Paríž 10. marca (TASR) - Kylian Mbappe nemohol spať v noci po stredajšej prehre 1:3 s Manchestrom United v osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019. Mladý útočník úradujúceho francúzskeho šampióna Paríža St. Germain neskrýval svoje sklamanie po vypadnutí z prestížnej súťaže.



"Je to pre nás veľmi ťažké, pretože úspech v Lige majstrov je náš veľký cieľ. Park princov bol pripravený na veľkú párty a nechceli sme to pokaziť, no nakoniec sa tak stalo. Sme veľmi sklamaní," citovala Mbappeho agentúra AFP.



Dvadsaťročný Mbappe by mal napriek neúspechu v LM pokračovať v klube. "Myslím si, že tu zostanem. Je to prakticky isté." Zverenci Thomasa Tuchela absolvovali nedeľňajší tréning na hlavnom štadióne. Pri tréningovom ihrisku sa objavili nápisy ako "hanba" či "bezcharakterní".