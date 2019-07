Mbappe zostane v PSG aj v novej sezóne

Špekulovalo sa, že Mbappe by mohol v lete prestúpiť do Realu Madrid, Parížania však za neho chceli 230 až 250 miliónov eur.

Paríž 3. júla (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappe zostane v Paríži St. Germain aj v sezóne 2019/20. Dvadsaťročný útočník to oznámil na svojom účte na sociálnej sieti Twitter.



Špekulovalo sa, že Mbappe by mohol v lete prestúpiť do Realu Madrid, Parížania však za neho chceli 230 až 250 miliónov eur. Majster sveta z roku 2018 prišiel do PSG z Monaka v roku 2017 na hosťovanie, neskôr za neho klub zaplatil 135 miliónov eur. V uplynulej sezóne odohral 43 zápasov a strelil 39 gólov. Zmluva s PSG mu skončí v lete 2022.