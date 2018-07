Basketbalový tím MBK Handlová posilní Američan Will Darley

K prestupu sa vyjadril aj 203 centimetrov vysoký rodák z mestečka Timonium.

Handlová 17. júla (TASR) – Novou posilou prvoligového basketbalového tímu MBK Handlová sa stal Američan Will Darley. Dvadsaťštyriročný absolvent Marylandskej univerzity naposledy pôsobil v drese tímu Rist Wedel, ktorý pôsobí v tretej najvyššej nemeckej súťaži.



"Will bude zastávať pozíciu tri a štyri. Je všestranne použiteľný hráč. Má slušnú strelu spoza oblúka, no rovnako nebezpečný je v blízkosti koša," povedal pre basketliga.sk tréner Handlovej Peter Torda.



K prestupu sa vyjadril aj 203 centimetrov vysoký rodák z mestečka Timonium: "Priznám sa, že o slovenskej lige toho príliš veľa neviem. Jediné, čo som sa dozvedel je, že v nej figurujú tímy približne rovnakej kvality a zvíťaziť môže každý s každým. A to je podľa môjho názoru dobré pre každého fanúšika, ktorý má rád kvalitný basketbal. Už teraz sa neviem dočkať, kedy spoznám Handlovú, nových priateľov a samozrejme spoluhráčov. Som napätý a veľmi sa teším. O histórii handlovského klubu som počul veľa a mojím cieľom bude pomôcť vrátiť ho medzi slovenskú basketbalovú elitu," dodal Darley.



Handlová potrebuje pred nadchádzajúcou sezónou doplniť tím. V súčasnosti rokuje s dvomi slovenskými reprezentantmi, ktorých mená vedenie klubu zatiaľ nezverejnilo.