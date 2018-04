McGregor oficiálne prišiel o opasok šampióna v ľahkej váhe

Dôvodom je neaktivita McGregora, ktorý o titul v UFC nebojoval od úspešného súboja v novembri 2016.

New York 5. apríla (TASR) - Írsky majster zmiešaných bojových umení Conor McGregor prišiel oficiálne o opasok šampióna v ľahkej váhe UFC. V stredu o tom informoval prezident UFC (Ultimate Fighting Championship) Dana White.



Odvtedy sa postavil do ringu iba v boxerskom súboji s Floydom Mayweatherom Jr. vlani v auguste a prehral technickým knokautom v desiatom kole z dvanástich vypísaných.



Dočasným spolušampiónom ľahkej váhy tak bol Tony Ferguson. Ten má ale momentálne zranené koleno a v sobotu sa tak v súboji o titul šampióna ľahkej váhy stretnú v New Yorku Chabib Nurmagomedov a Max Holloway. Informovala agentúra AP.