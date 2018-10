Slovensko bude lákať na medzinárodnom veľtrhu priaznivcov golfu

Medzinárodný golfový veľtrh cestovného ruchu sa organizuje každý rok v inej destinácii.

Bratislava 13. októbra (TASR) - Slovensko sa bude po prvý raz prezentovať na medzinárodnom golfovom veľtrhu cestovného ruchu IGTM. V slovinskej Ľubľane sa podľa hovorkyne ministerstva dopravy Karolíny Duckej predstaví ako krajina s podmienkami na tento šport.



Na veľtrhu, ktorý sa bude konať od 15. do 18. októbra 2018, sa zúčastní približne 400 golfových touroperátorov z viac ako 65 krajín. "Máme golfové rezorty a ihriská, ktoré ponúkajú kvalitné služby a nachádzajú sa v atraktívnom prostredí. Verím, že na veľtrhu vytvoríme platformu pre nové kontakty a prilákame na Slovensko priaznivcov tohto športu," uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



Medzinárodný golfový veľtrh cestovného ruchu sa podľa rezortu dopravy organizuje každý rok v inej destinácii. "Tradične je miestom stretnutia golfovej komunity. Výstavu navštevuje viac ako 1300 profesionálov v oblasti golfovej turistiky, ktorí kontrolujú takmer 80 % svetovej turistiky na trhu s golfom," vysvetlila Ducká.



Ministerstvo dopravy sa bude na veľtrhu prezentovať národným stánkom, v rámci ktorého predstaví svoju novú publikáciu "Golf in Slovakia", ktorá vznikla v spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou. "Prezentujú sa v nej golfové ihriská na Slovensku a turistické možnosti regiónov, v ktorých sa nachádzajú," dodala Ducká.