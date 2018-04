ME do 18 rokov: Slováci prehrali po dráme s Ukrajinou

ME do 18 rokov, Púchov, II. skupina:



Slovensko - Ukrajina 2:3 (-16, -26, 20, 25, -11)



Rozhodovali: Till (Nem.) a Vestbo (Nór.), 100 divákov.



SR: S. Porubský 4, Suchanič 19, Š. Rzyman 2, Vančo 29, Štepánek 3, Zeman 6, libero R. Vitko (Kilian 14, V. Rzyman 0, Šellong 0). Tréner E. Gábor.



hlasy:



Erik Gábor, tréner SR: "Bol to pre nás dôležitý zápas, potrebovali sme vyhrať, aby sme si ešte udržali šancu na postup. Prvý set sme začali dobre, ale potom sme si prestali veriť na prihrávke a dostali sme sa do ťažkej situácie. Skúšal som rôzne zareagovať striedaniami a hoci sme prehrali koncovku druhého setu, dostali sme sa do rytmu. Tretí a štvrtý sme v koncovkách svojou dobrou hrou vyhrali. V tajbrejku rozhodli skúsenosti, ktorých mal súper viac."



Adrián Vančo, univerzál SR: "Povedali sme si, že budeme hrať odvážne, ale v prvom sete sa to nedialo. Vypuklo to až v druhom sete, keď sme sa uvoľnili, začalo sa nám dariť a bola radosť sa na to pozerať. Vybojovali sme si návrat do zápasu, ale v tajbrejku rozhodli tri-štyri chyby z nepozornosti. Je to škoda. Turnaj sa nekončí, čakajú nás ťažkí súperi Belgicko a Taliansko, ale keď budeme hrať ako dnes a vyvarujeme sa chýb, tak aj s nimi sa dá hrať."



ďalší výsledok:



Rusko - Francúzsko 3:0 (19, 15, 20)

Púchov 9. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 18 rokov sa nedočkali víťazstva ani v treťom zápase na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Púchove a v Zlíne. V dramatickom stretnutí s Ukrajinou prehrali 2:3, keď vyrovnali z 0:2 na 2:2 a viedli v tajbrejku 6:3, ale záver zvládol lepšie ich súper. Po dni voľna sa Slováci stretnú v stredu o 17.30 v púchovskej II. skupine s Belgickom.Po vyrovnanom začiatku sa ako prvá dostala do mierneho trháku Ukrajina, keď viedla 9:6 a 13:9 po dvoch chybách Slovákov v útoku. Mladým Slovákom sa nedarilo, ich hre chýbal náboj a zrážali ich vlastné chyby. Ukrajina to využívala a pred koncovkou vyhrávala 20:13 a prvý set získala hladko 25:16. Slovákom nevyšiel ani vstup do druhého setu a po ese Putnikova prehrávali 3:10. Slováci sa potom zobudili a po ese Kiliana a útokoch Štepánka a Vanča znížili na 9:11.Aj ďalšia lopta patrila domácim, z doskoku sa presadil Kilian a bolo už len o bod - 10:11. V červených dresoch hrajúci Slováci pookriali a Zeman blokom vyrovnal na 12:12. Pokračoval boj o každý bod, pred koncovkou bol stav vyrovnaný 17:17 po Vančovom bloku. O chvíľu získal slovenský univerzál bod útokom a dostal svoj tím prvýkrát v tomto sete do vedenia - 19:18. V závere bola bližšie k setu za stavu 23:21 Ukrajina, ale Porubský esom vyrovnal na 23:23.Dramatickú koncovku napokon vyhrala Ukrajina, druhý set získala v pomere 28:26 a viedla 2:0. V úvode tretieho setu sa dvakrát v útoku presadil kapitán Suchanič a Slováci viedli 8:5. Potom sa presadil Vančo a zvýšil na 11:6. Hostia sa pri servise Cupina priblížili na bod (12:11), ale Slováci pridali a o chvíľu vyhrávali 15:11. Po Kilianovom útoku bolo 16:12 na druhom technickom timeoute. Potom sa blokom blysol Šimon Rzyman a Slováci vyhrávali 18:13. Ukrajinci síce znížili na 16:18, ale ich nápor odrazili Suchanič s Vančom a bolo 20:16 pre domácich volejbalistov. Potom dal eso Suchanič a zvýšil na 23:18. Posledné slovo mal Zeman, ktorý dal eso, Slováci znížili na 1:2 a vybojovali prvý set na turnaji (25:20).V štvrtom sete viedla Ukrajina 12:9, ale Slováci pridali na servise a vyrovnali na 13:13 po Zemanovom bloku. Zápas gradoval a bojovalo sa o každú loptu. Ukrajina si však pred koncovkou vybudovala trojbodový náskok a po bloku Ščurova viedla 18:15. Po ese Porubského ešte svitla nádej na obrat (19:20) a keď sa presadil Vančo, svietil na tabuli vyrovnaný stav 22:22. Potom spravili Ukrajinci chybu v útoku a Slováci viedli 23:22. V závere vybojoval prvý setbal Vančo - 24:23. Drámu štvrtého setu napokon ukončil Suchanič, Slováci vyhral 27:25 a vyrovnali na 2:2.Piaty set začali Slováci blokom Zemana a útokom Suchaniča a vyhrávali 2:0. Potom sa presadil Zeman a bolo 4:1. Ukrajina však po ese Cupina vyrovnala na 6:6. Strany sa točili za stavu 8:7 pre hostí po šťastnom ese Uryvkina. Potom získali Ukrajinci dva body v rade, vyhrávali 11:8 a napokon vyhrali 15:11.