ME: V pondelok bola na Tehelnom poli inšpekcia UEFA

Najbližší reprezentačný duel odohrajú zverenci českého trénera Pavla Hapala 7. júna v Trnave v príprave proti Jordánsku.

Bratislava 13. mája (TASR) - V pondelok na bratislavskom štadióne Tehelné pole prebehla inšpekcia Európskej futbalovej únie (UEFA). Jej zástupcovia si prezreli nový moderný štadión, zdokumentovali všetky náležitosti a v horizonte niekoľkých týždňov budú informovať Slovenský futbalový zväz (SFZ), či nový stánok bude môcť hostiť septembrový kvalifikačný duel EURO 2020 proti vicemajstrom sveta z Chorvátska (6. septembra o 20.45 h.).



Najbližší reprezentačný duel odohrajú zverenci českého trénera Pavla Hapala 7. júna v Trnave v príprave proti Jordánsku. O štyri dni nastúpia v Azerbajdžane na svoj tretí kvalifikačný súboj. Doteraz v bojoch o ME 2020 v marci zdolali doma Maďarsko (2:0) a prehrali vo Walese (0:1).



SFZ mal povinnosť nahlásiť dejisko kvalifikačného zápasu s Chorvátskom 120 dní pred jeho konaním. Podľa hovorkyne SFZ Moniky Jurigovej, zväz nahlási Národný futbalový štadión na Tehelnom poli. "Dnes od rána do neskorého popoludnia prebehla v Bratislave inšpekcia UEFA na novom Národnom futbalovom štadióne. Dvojčlenná delegácia si do detailov prezrela štadión, všetko si pofotila a zdokumentovala. V najbližšom možnom čase nám oznámia, kedy môžeme očakávať rozhodnutie," zareagovala na otázku TASR Monika Jurigová.



Na štadióne hráva aj najúspešnejší slovenský klub Slovan Bratislava. Už 9-násobný šampión v ére samostatnosti bude na novom štadióne hostiť zápasy Ligy majstrov 2019/2020, prípadne Európskej ligy UEFA. Jeho viceprezident Ivan Kmotrík ml. v rozhovore RTVS začiatkom mája potvrdil, že štadión bude spĺňať všetky kritériá, aby sa na ňom mohli hrať zápas či už Slovenska, resp. Slovana v európskej súťaži.



Aj prezident SFZ Ján Kováčik už dávnejšie avizoval, že zápas s Chorvátmi bude v Bratislave. V prípade, že sa situácia predsa len skomplikuje, Slováci by s najväčšou pravdepodobnosťou hrali s Modričom a spol. v Trnave.