ME v športovej gymnastike: Vo viacboji získal zlato Rus Nagornij

Viacboj mužov - výsledky:



1. Nikita Nagornij 88,665 b, 2. Artur Dalalojan (obaja Rus.) 87,832, 3. Marios Georgiou (Cyp.) 84,398, 4. Joe Fraser (V.Brit.) 84,365, 5. Ahmet Onder (Tur.) 84,299, 6. Petro Pakňuk (Ukr.) 83,298, 7. James Hall (V.Brit.) 83,097, 8. Artur Davtjan (Arm.) 83,097, 9. Loris Frasca (Fr.) 82,597, 10. Ferhat Arican (Tur.) 82,265, ... v kval.: 47. Slavomír MICHŇÁK (SR) 76,365

Štetín 12. apríla (TASR) - Ruský reprezentant Nikita Nagornij triumfoval vo viacboji na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v poľskom Štetíne so ziskom 88,665 bodu. Druhé miesto obsadil jeho krajan Artur Dalalojan (87,832), tretí bol Cyperčan Marios Georgiou (84,398).Nagornij predviedol v 24-člennom finále najlepšie výkony na koni na šírku, na kruhoch a bradlách. Druhý bol na prostných, v preskoku a na hrazde. Dvadsaťdvaročný gymnasta získal celkovo už svoju piatu zlatú medailu z kontinentálneho šampionátu v kariére, prvú vo viacboji.Majster sveta z roku 2018 a štvornásobný majster Európy Dalalojan získal svoje druhé striebro vo viacboji na ME, keď si rovnaký cenný kov vybojoval pred dvoma rokmi v rumunskom Kluži.Georgiou slávil svoju prvú medailu na vrcholnom európskom či svetovom podujatí.Jediný slovenský zástupca v mužskej kategórii Slavomír Michňák obsadil v stredajšej kvalifikácii viacboja 47. miesto so ziskom 76,365 bodu. K finálovej osmičke mal najbližšie v cvičení na koni, keď na svojom najsilnejšom náradí skončil pätnásty (13,800).