ME vo vzpieraní: Horná na 20. mieste do 64 kg, Rondziková 14. do 71 kg

ME vo vzpieraní - výsledky:

ženy:



do 45 kg: 1. S. Erdoganová (Tur.) 163 kg (trh 75 kg + nadhod 88 kg), 2. I. Petrovová (Bul.) 158 (69+89), 3. J. Asajonaková (Biel.) 150 (69+81)



do 49 kg: 1. E. Andriesová (Rum.) 190 kg (87+103), 2. K. Sobolová (Rus.) 180 (85+95), 3. G. Russová (Tal.) 178 (75+103)



do 55 kg: 1. J. Lochowská (Poľ.) 199 (87+112), 2. S. Eršovová 198 (90+108), 3. K. Novická (obe Rus.) 190 (85+105)



do 59 kg: 1. R. Kohová (Lot.) 221 (101+120), 2. T. Alejevová 214 (94+120), 3. A. Kozlovová (obe Rus.) 213 (96+117)



do 64 kg: 1. E. L. Tomová 239 (111+128), 2. I. L. Lepsová (obe Rum.) 229 (102+127), 3. Z. Smithová (V. Brit.) 224 (96+128), ... 20. Ivana HORNÁ (SR) 182 kg (81+101)



do 71 kg: 1. A. Romanovová (Rus.) 240 (112+128), 3. E. Godleyová (V. Brit.) 216 (93+123), 3. M. B. Molieová (Rum.) 215 (101+114), ... 14. Nina RONDZIKOVÁ (SR) 185 (83+102)

Batumi 11. apríla (TASR) - Slovenská reprezentantka Ivana Horná obsadila v gruzínskom Batumi celkové 20. miesto na majstrovstvách sveta vo vzpieraní v kategórii do 64 kg. Za 81 kg v trhu a 101 kg v nadhode dosiahla súčet 182 kg. Debutantka Nina Rondziková sa v kategórii do 74 kg umiestnila na 14. priečke, keď nad hlavu dostala celkovo 185 kg.Horná, ktorá sa prestavila v C-kategórii, najskôr v trhu zvládla 77 kg a hoci jej nevyšiel druhý pokus s 80 kg, v treťom si poradila s 81 kg. V nadhode postupne zdvihla 98 kg a aj 101, tretí pokus so 103 kg jej už nevyšiel.Rondziková sa vo svojom debute na ME predstavila v B-kategórii do 71 kg. V trhu si poradila so 79 kg a aj s 83 kg, tretí pokus s 85 kg už bol nad jej sily. V nadhode dosiahla platné pokusy s 99 a 102 kg.