ME20: Slováci po triumfe nad Severným Macedónskom tretí v D-skupine

B-kategória ME basketbalistov do 20 rokov – D-skupina:

Slovensko – Severné Macedónsko 64:46 (40:28)



zostava a body SR: Bátovský 13, Zelizňák 10, Majerčák 7, Mokráň 3, Siládi 2 (Volárik 13, Páleník 8, Danielič 6, Kubala 2, Kincel, Mátych a Turza 0) - Najviac bodov Macedónsko: Mihajloski 9, Deolski a Kakruki po 8, Anastasov 6



TH: 12/10 – 9/6, fauly: 11 - 21, trojky: 10 - 2, rozhodovali: Vitkauskas (Lit.), Larsen (Dán.), Caballe (Írs.)



Matesinhos 17. júla (TASR) – Slovenskí basketbalisti do 20 rokov zakončili skupinovú fázu na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v portugalskom Matosinhose víťazne, Severné Macedónsko zdolali 64:46.V D-skupine obsadili zverenci trénera Ivana Kurillu tretiu pozíciu, v piatok 19. júla ich čaká o 16.15 h v súboji o 9.–16. miesto jeden z dvojice Švédsko alebo Kosovo.Slovenský výber nemal vôbec dobrý rozjazd do zápasu, hneď v úvode prehrával 0:7, respektíve 2:11. Potom sa trochu pozviechal v útoku, ale prvú štvrtinu prehral 9:17. Do druhej časti však Slováci vstúpili ako vymenení, najskôr v priebehu štyroch minút zmazali manko, aby sa neskôr dostali do dvojciferného trháku. Slovenskí basketbalisti predvádzali v tejto fáze ofenzívnu kanonádu, spolu s dobrou defenzívou im to prinieslo vedenie 40:28 po prvých 20 minútach.Po polčasovej prestávke prišiel menší nápor Macedóncov, ale zverenci trénera Ivana Kurillu to bez problémov ustáli. V bodovo chudobnejšej štvrtine dokázali ešte zveľadiť svoj náskok, pred záverečnou časťou viedli 50:34. Slováci udržali koncentráciu aj v štvrtej 10-minútovke, čo im napokon vynieslo cenné víťazstvo a konečné tretie miesto v skupine.