ME20: Slováci podľahli Švédsku a zahrajú si o 13.-16. miesto

B-kategória ME basketbalistov do 20 rokov – o 9. – 16. miesto:

Slovensko – Švédsko 71:82 (42:38)



zostava a body SR: Zelizňák 19, Mokráň 18, Bátovský 13, Majerčák 6, Páleník 5 (Kubala 7, Volárik 2, Siládi 1, Danielič 0) - Najviac bodov Švédsko: Palmquist 17, Pantzar 15, Lundqvist 13



TH: 28/22 – 11/6, fauly: 18 - 18, trojky: 5 - 14, rozhodovali: Benczur (Maď.), Baloun (ČR), Hoxha (Alb.)

Matesinhos 19. júla (TASR) – Slovenskí basketbalisti do 20 rokov vstúpili neúspešne do bojov o umiestnenie na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v portugalskom Matosinhose, v zápase o 9.–16. miesto prehrali so Švédskom 71:82.Slovákov tak čaká v sobotu 20. júla o 15.00 h stretnutie o 13.–16. miesto s rovesníkmi z Bieloruska.Slovenský výber začal úvodný duel o umiestnenie rozvážne, hlavne v útoku sa vedel svojmu súperovi rovnať. O čosi horšie to bolo v defenzíve, Švédsko totiž vyhralo prvú štvrtinu najtesnejším možným rozdielom – 17:16. Slovákom nevyšiel vstup do druhej časti, severský celok dokázal prvýkrát v zápase výraznejšie bodovo odskočiť. Zverenci trénera Ivana Kurillu sa však rýchlo spamätali, manko sa im podarilo zmazať a dokonca sa dostali aj do vedenia. Do šatní šli napokon za polčasového stavu 42:38 v ich prospech.V tretej 10-minútovke pokračovala vyrovnaná bitka, tesné vedenie si dokázali dlho držať Slováci. Lenže vlastná nedisciplinovanosť ich pripravila o náskok, Švédsko viedlo pred záverečnou časťou 61:58. Slovenské družstvo nechalo v štvrtej štvrtine rozstrieľať svojho súpera, ten si v priebehu pár momentov vypracoval až desaťbodový náskok. Na to už Kurillov výber nedokázal adekvátne zareagovať a napriek riskovaniu v koncovke, už duel na svoju stranu neotočil.